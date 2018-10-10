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"Geleceğe yönelik en önemli yaklaşım yazılıma odaklanmaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

BEYOĞLU’NDA hayata geçirilen “Okulda Buluşalım” projesi kapsamında Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan öğrencilere, "Geleceğe yönelik en önemli yaklaşım yazılıma odaklanmaktır.

İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU’NDA hayata geçirilen “Okulda Buluşalım” projesi kapsamında Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan öğrencilere, "Geleceğe yönelik en önemli yaklaşım yazılıma odaklanmaktır. Eğer yazılımını biliyorsanız hukuk bürosunu da, seyahat acentesini de, mimarlık bürosunu da yönetmeniz daha kolay olacak” dedi.

Okulların sorunlarını yerinde çözüme kavuşturmayı amaçlayan “Okulda Buluşalım” projesi 14 yıldır devam ediyor. Proje kapsamında Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan öğrencilere bilişim çağının önemi ve geleceğin meslekleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Demircan söyleşisinin ardından öğretmen, okul aile birliği üyeleri ve velilerin taleplerini dinledi.

"25 SENE EVVEL EKMEĞİMİ KAZANIRIM DEDİĞİM İŞ BUHAR OLDU"

Geleceğin mesleklerinde bilişimin çok önemli olduğunu ifade eden Demircan, “Kendi yaşadığım bir hatıramı anlatacağım. 25 sene evvel acentemiz var ve bilet satışı yapmamız gerekiyordu. Bilet satışı için Türk Hava Yolları'nın bir kursuna gittik. 6 ay boyunca bize biletlerin fiyatları nasıl hesap edilir onu öğrettiler. Diplomayı aldıktan sonra acentede bilet satmaya başladık. Yazılım teknolojisinin gelişmesiyle birlikte biletlerin fiyatlarını hesap etmeye gerek kalmadı. Yani benim 25 sene evvel ekmeğimi kazanırım dediğim iş, süreç içerisinde buhar oldu. Yazılım teknolojileri o kadar gelişti ki ona gerek kalmadı” dedi.

"HANGİ İŞİ YAPARSANIZ YAPIN BİLİŞİMLE İLGİLİ OLMAK ZORUNDASINIZ"

Demircan son olarak, “Geleceğe yönelik en önemli yaklaşım yazılıma odaklanmaktır. Eğer yazılımını biliyorsanız hukuk bürosunu da, seyahat acentesini de, mimarlık bürosunu da yönetmeniz daha kolay olacak. Sanayi 4.0 dedikleri şey bu. İnsanoğlu gelecekte makinelerin başında onlara ne yapmasını öğreten yazılımlar üzerinden dünyayı yönetecek. Sizler de gelecekte hangi işi yaparsanız yapın, bilişimle ilgili olmak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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