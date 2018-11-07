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Geleceği değiştirecek akıllı bina teknolojileri A-TECH'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

KAMU ve özel sektör temsilcilerini buluşturan A-TECH - Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Elektrik sektörünün devleri A-TECH'te Fuardaki ürünler A-TECH'e damga vuracak İSTANBUL, (DHA) - KAMU ve özel sektör temsilcilerini buluşturan A-TECH - Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuarda elektrik sektörünün devleri geleceği değiştirecek akıllı bina teknolojilerini tanıtacak. Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, "Fuarda üreticiler akıllı binalarda kullanılan son teknolojik ürünleri tanıtma fırsatı yakalayacak" dedi. A-TECH - Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, 'Kamu ve özel sektörü buluşturan fuar’ mottosuyla ikinci kez Ankara Congresium Fuar Merkezi’nde 22 Kasım'da başlayacak. Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuarda yaklaşık 100 katılımcı firma stantlarıyla yeri alacak. 25 Kasım'a kadar açık olacak fuarda ziyaretçilerin yüzde 98’inin sektör temsilcilerinden oluşması ve ziyaretçi sayısının 5 bini geçmesi bekleniyor. FUARDAKİ ÜRÜNLER EVLERİ GÜZELLEŞTİRECEK A-TECH - Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı'nda insanların hayatını kolaylaştıracak ve evleri daha da güzelleştirecek ürünler ziyaretçilere tanıtılacak. Yerli üretime dikkat çeken üreticiler, sektördeki son teknolojik akıllı bina sistemlerini tanıtacak. YERLİ ÜRETİME DİKKAT ÇEKİLECEK Yerli üretime dikkat çektiklerini ve kamu çalışanlarını özel sektör temsilcileriyle bir araya getirdiklerini söyleyen Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, "Günümüzde artık her şey teknolojiye dayalı. Binaların elektrik tesisatları değişiyor, uzaktan kumandalı teknolojiden tutunda eve gitmeden ocağın yanması, doğalgazın açılması, lambanın söndürülmesi, açık unutulan suyun kapatılmasına kadar pek çok yenilik var. İşte bu teknolojik yenilikleri üreten firmalar fuarda yer alacak" diye konuştu. AÇILIŞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI YAPACAK Fuarın açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapacağını ifade eden İpekçi, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da açılışa katılıyor.Firmalar fuarda ekonomik krize rağmen ayakta olduklarını ve üretime devam ettiklerini gösterecek. Ayrıca, yabancı firmalar da var ama bu firmaların yüzde 70'i Türkiye'de üretim yapıyor" ifadelerini kullandı. "TANITIM ÇOK ÖNEMLİ" Yeni üretilen ürünlerdeki tanıtımın önemine değinen İpekçi, "Ne kadar önemli teknolojik ürün üretirseniz üretin eğer ihtiyaç sahiplerine yeteri kadar tanıtım yapılmazsa o üretimin büyük bir anlamı kalmıyor, tanıtım çok önemli. Firmalar sektörle ilgilenen kamu çalışanlarıyla birebir görüşme, üretimdeki son teknolojiyi anlatma fırsatı yakalayacak. Kamu çalışanları ise ulaşamadıkları ya da yeni olan teknolojiyi görüp bilgi sahibi olacak" diye konuştu. "ANKARA'YA 81 İLDEN 90'A YAKIN OTOBÜS KALDIRACAĞIZ" Ankara'ya 81 ilden 90'a yakın otobüs kaldıracaklarını belirten İpekçi, "Bütün kurumlara davetiye gönderdik, katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Fuara 100'e yakın firma katılıyor. Yerler dolmak üzere. Fuarda aydınlatma, alçak gerilim malzemesi, kısmen asansör, kablolama ürünleri, anahtar firmaları gibi bir ev inşaatında kullanılan malzemeleri üreten bütün firmaların temsilcileri olacak" dedi. FUARDA YERLİ ÜRETİM VURGUSU Artı2 Fuarcılık Genel Müdürü Emel Yüksel ise, "Fuarımızın en önemli özelliği de yerli üretime dikkat çekmemiz. Sektördeki birçok firma yerli üretimde gösterdikleri başarılı performansı burada sergileyecek. Kamudaki mühendisler, özel sektördeki üreticiler buluşuyor" ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VAR" Yerli üretim yapan sektördeki firmaların ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptıklarına dikkat çeken Yüksel, "Elektrik sektörü otomasyon sistemleri üzerine belli bir noktaya geldi, firmaların akıllı bina teknolojileri ile ilgili ürünleri var. Elektrik sistemi inşaatın yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu noktada birçok akıllı ürün çeşitlerini fuarda göreceğiz. Türkiye'de çok ciddi teknolojik gelişmeler var. Firmalar Ar-Ge çalışmaları yapıyor. İşte bu ürünler fuarda sergilenecek" dedi.

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