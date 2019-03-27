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"Geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "Biz 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu anlatırken, geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğerleri kör siyasetçidir. İktidar düşsün de ne olursa olsun düşüncesindeler"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Biz 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu anlatırken, geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğerleri kör siyasetçidir. İktidar düşsün de ne olursa olsun düşüncesindeler." dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ziyaretlerde bulunan Akçay, MHP ilçe binasında yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın sadece seçim ittifakı anlamına gelmediğini, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin bu oluşumdan hiçbir siyasi çıkar beklemediğini söyledi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Akçay, "Biz beka derken, bekayı tercih ederken bazıları, CHP’nin öncülük yaptığı bizim de 'zillet ittifakı' dediğimiz CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu ittifakla ne hazindir ki, bir ülke bekasını tamamen hiçe sayarak çok yanlış bir duruş sergilemekteler. Bunların tutum ve davranışlarından görüyoruz ki, bunlar Türkiye'nin istiklali, istikbali değil daha çok ABD'nin oluşturduğu bölgemizle ilgili stratejiler doğrultusunda hareket etmekteler." diye konuştu.

Akçay, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzalamasıyla ilgili olarak da "Sen kimsin ki, hangi hukukla kimin toprağını, kime vereceğine karar verebiliyorsun? Bölgemize fitne sokmanın ayrı bir adımıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın "Ya istiklal ya ölüm" dediğini, "zillet ittifakı"nın ise "ya domates ya patlıcan" dediğini söyleyen Akçay, şöyle konuştu:

"Biz 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu anlatırken, geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğerleri kör siyasetçidir. İktidar düşsün de ne olursa olsun düşüncesindeler. Kıbrıs'ta ve Akdeniz'de olanlar hiç mi sizlere sinyal vermiyor? Mısır’da daha başka ülkelerde yapılanları unuttunuz mu? 'Beka sorunu yoktur PKK bize saldırmaz' diyen Kılıçdaroğlu değil mi? 'Türkiye'de beka sorunu varsa 17 yıldır Türkiye’yi yöneten AK Parti iktidarıdır.' diyorlar. Bu söz bile düşmanın kılıcını sallamaktır."

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Beka birlik seçim2019 siyasi

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