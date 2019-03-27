MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Biz 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu anlatırken, geleceği göremeyen siyasetçi kör siyasetçidir. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğerleri kör siyasetçidir. İktidar düşsün de ne olursa olsun düşüncesindeler." dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ziyaretlerde bulunan Akçay, MHP ilçe binasında yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın sadece seçim ittifakı anlamına gelmediğini, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin bu oluşumdan hiçbir siyasi çıkar beklemediğini söyledi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Akçay, "Biz beka derken, bekayı tercih ederken bazıları, CHP’nin öncülük yaptığı bizim de 'zillet ittifakı' dediğimiz CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu ittifakla ne hazindir ki, bir ülke bekasını tamamen hiçe sayarak çok yanlış bir duruş sergilemekteler. Bunların tutum ve davranışlarından görüyoruz ki, bunlar Türkiye'nin istiklali, istikbali değil daha çok ABD'nin oluşturduğu bölgemizle ilgili stratejiler doğrultusunda hareket etmekteler." diye konuştu.