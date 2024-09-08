Geleceği kitap gibi okuyabileceğiniz yeni yol... Chatgpt hayallerinizi yaşadığınız yakın geleceği size yazılı bir şekilde aktarıyor

Bir çok sosyal medya kullanıcısı son günlerde Chatgpt'yi hayallerini adeta bir kitap karakterinin yaşantısını okur gibi okumak için tercih ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka ile yaşadığı bu deneyimini video uygulaması Tiktok'ta paylaştıktan sonra viral oldu.

BANA HAYALLERİNİ SÖYLE SANA ONLARI YAŞATAYIM

Maddeler halinde yazdığınız hayallerinizi yapay zekaya hikayeleştir komutu verdiğinizde baş rolde sizin olduğunuz bir günlük hikaye oluşturuyor. Ne kadar çok detay verirseniz o kadar iyi kurgulanmış bir hikaye yazan yapay zeka, bu durumundan dolayı bir çok kullanıcıyı da bu deneyimi yaşamaya korkutuyor.

HAYALLERİNE GİDEN YOL

Yapay zeka, verilerin yanı sıra algoritmalara da dayanyor. Algoritma, bir görevi tamamlamak için doğru sırada takip edilmesi gereken kurallar listesi olarak tanımlanabilir. Bu da hayallerinizi hikayeye dönüştürürken aynı zamanda o hayallere nasıl kavuşabileceğinizi de anlatıyor.

BU KADAR BİLGİ VERMEK İYİ Mİ?

Yapay zeka günümüzde git gide yaygınlaştı. Bu durum hem gündelik hayatta hem de çeşitli iş kollarında bize yardımcı olsa da yapay zeka bizi ele mi geçirecek sorusu akıllarda soru işareti olarak kalıyor. İşte bu konu hakkında video çeken bir kullanıcının videosunun altına gelen yorumlar;