Geleceği kuranlar ile geleceğe yön verenler 4. Kez KHAS'ta buluştu

İSTANBUL,(DHA) - Kadir Has Üniversitesi, 4'üncüsünü düzenlediği Rehber Öğretmenler Akademisi ileTürkiye'nin dört bir yanından gelen rehber öğretmenleri ağırladı.

Geleceği kuranlar ile geleceğe yön verenleri bir araya getiren seminer dizisinde, üniversitenin akademisyenleri tarafından öğretmenlere “Beyin ve Nörobilim” , “Bildiğimiz Dünya Düzeni Bitti Yerine Ne Gelecek: Türkiye’yi Neler Bekliyor?” , “Tasarım ve Ekoloji” , “Dev Moleküller ve Unutkanlık” , “Lisans Öğrencisi: Eğitim, Araştırma, Başarı ve Mutluluk” , “Katılımcı Sanat Pratikleri” , “Erken Girişimcilik: Gerçek Fırsatlar Yaratmak ve Gerçekten Yararlanmak” , “Spor ve Şiddet” , “Yapay Zeka ile Yeni Nesil Pazarlama” ve “Yüksek Öğrenimde Yeni Eğitim Modeli” başlıklı her alandan yeniliklerin anlatıldığı dersler verildi.Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öğretmenlerin öğrencilerin geleceğini yönlendirdikleri için bu tarz eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten sanata kadar her alanda yeniliklerin aktarıldığı kısa derslerle öğretmenleri bilgilendirmenin temel amaçları olduklarını ifade eden Feyiz, "Farklı farklı liselerden gelen davetli öğretmenlerimiz kendilerini üniversitemizde çok iyi hissediyorlar. Önemli olan onlara kampüsümüzde özel olduklarını hissettirmek. Bunu da verdiğimiz derslerle ve sunduğumuz ortamla sağladığımızı düşünüyorum. Daha da önemlisi bunu kendi öğrencilerine aktarabilmelerini sağlamak. Türkiye’nin dört bir yanından; Edirne’den, Trabzon’dan ve Kayseri’den gelen öğretmenler var ve bu beni çok mutlu ediyor. Hocalarımızdaki bu bilgi açlığı devam ettiği sürece, biz de onları beslemeye devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.