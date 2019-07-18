"Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" Business Call to Action ağına katılıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi", uluslararası platformlarda örnek iş modeli olarak gösteriliyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dijital operatör Turkcell, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma sürecindeki faaliyetlerini hızlandırmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Business Call to Action (BCtA) ağına katıldı. Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile Türkiye'de yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkânı sağlayarak 200 kadını, 2021 yılına kadar test uzmanı olarak yetiştiriyor. Türkiye’de dijital dönüşüme öncülük eden Turkcell, kadınların istihdama katılımındaki açığın kapanmasına ve dijital iş gücündeki potansiyelinin açığa çıkmasına büyük bir katkı sağlıyor. Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği yaptığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’yle, 2017’den bu yana kadınlara yazılım ve kodlama eğitimleri veriyor, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri için teşvik ediyor. Geleceğin kapılarının herkes için eşit açılmasını hedefleyen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında Turkcell, mobil uygulama geliştirme ve girişimcilik konularında bugüne dek 3 bine yakın kişiye ulaştı. Bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 saat online eğitim verildi. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 203 proje fikri geliştirildi. Böylece binlerce kadına rehberlik ve eğitim sağlandı.

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında ön eğitimini tamamlayanlar, Girişimcilik Yolculuğu ve Test Uzmanı Yolculuğu olmak üzere uzmanlaşacakları alanlarını kendileri belirliyor. Girişimcilik Yolculuğu’nda kadınlar, kendi mobil uygulamalarını geliştirebiliyor ve bu platformları kullanarak iş kurabiliyor. Test Uzmanı Yolculuğu ise son kullanıcı testlerini yaparak Turkcell’in stratejik ürün ve hizmetlerine katkıda bulunmaları için her yıl 100 kadına iş imkanı sağlıyor. Hatta geliştirme ekibinin bir parçası olarak bu yeni çalışanlar istedikleri yerde testleri yapabiliyor ve düzeltmelerini, yeniliklerini, bulgularını rapor edebiliyor. Ocak 2018'den bu yana bu çalışanlar 5 bin 600’den fazla hata bildirdi ve 400’den fazla yeni özellik önerdi. Bir sonraki adımda Turkcell, kadınları son kullanıcı testi uzmanı olarak istihdam eden bu iş modelini, binlerce yeni iş yaratma potansiyeli olan diğer TOBB üyesi şirketlere sunmayı planlıyor. TOBB’un Türkiye’nin her şehrinde bulunan Kadın Girişimciler Konseyi, Turkcell’in hedef kitleye erişmesine, onları eğitip projeye katılmalarını sağlamasına ve aynı zamanda kadın girişimcilere bir danışman bulmasına yardımcı oluyor.