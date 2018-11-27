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"Geleceği Yazan Kadınlar" projesi tanıtım toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesinden itibaren bütün çocuklarımıza yazılım bilgisi kazandırılmasını çok sıradan bir iş olarak, sanki 'suyun içine sızmış şeker' gibi vermeyi arzuluyoruz" - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Bugüne kadar 4 bin 394 bilişim uzmanı yetiştirdik. Ağustos 2018'den itibaren geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi meslekleri başta olmak üzere ilk etapta 25 meslekte gençlerimize 9 aylık işbaşı eğitim programları düzenlemeye başladık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesinden itibaren bütün çocuklarımıza, yazılım bilgisi kazandırılmasını çok sıradan bir iş olarak sanki 'suyun içine sızmış şeker' gibi vermeyi arzuluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada yaptığı konuşmada, projenin önemini vurgulayarak, Emine Erdoğan'ın bu projeyle kızlara ilham kaynağı olduğunu ve gelecek tasavvuru verdiğini belirtti.

Selçuk, kadınların yazılımla uğraşmalarının olağan hale gelmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin yapılan projelerle bu yolda ilerlediğini kaydetti.

Bütün çocukların yazılım bilgisi kazanmasını hedeflediklerini ifade eden Selçuk, "2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesinden itibaren bütün çocuklarımıza yazılım bilgisi kazandırılmasını çok sıradan bir iş olarak, sanki 'suyun içine sızmış şeker' gibi vermeyi arzuluyoruz. İnşallah bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de birçok proje üretildiğini ama hepsinden etkili sonuçlar alınamadığını vurgulayan Selçuk, "Bu projeye baktığımda, projenin kendisi var, eğitim kısmı var, istihdam kısmı var. Bu üçlemeyi birlikte başarabilmek asıl başarı." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan başta olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, "Bizim çocuklarımız her şeye layıktır. Biz bu coğrafyada, bu topraklarda bütün insanlığa mesajı olan bir ülkeyiz. Bu mesajımızı da eğitim vasıtasıyla çok güçlü şekilde vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "4 bin 394 bilişim uzmanı yetiştirdik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuşmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin, gelişen dünyada önemli bir değer olarak yeni buluşlara öncülük ettiğini söyledi.

Projenin kadınları teknolojiyle buluşturduğunu ve katma değeri yüksek bir proje olarak dikkati çektiğini anlatan Selçuk, "Kadın girişimcilerinin teknolojiyle buluşması, kadın istihdamına farklı bir yaklaşım getirmektedir." dedi.

Bakan Selçuk, bakanlık olarak geleceğin mesleklerinde nitelikli iş gücü yetiştirmek için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını vurguladı.

Geleceğin gözde mesleklerinden bilişim ve yazılım uzmanı, mobil uygulama tasarımcısı, siber güvenlik uzmanı başta olmak üzere belirledikleri mesleklerde verdikleri eğitimleri yaygınlaştırdıklarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 4 bin 394 bilişim uzmanı yetiştirdik. Ağustos 2018'den itibaren geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi meslekleri başta olmak üzere ilk etapta 25 meslekte gençlerimize 9 aylık işbaşı eğitim programları düzenlemeye başladık.

Kadınların çalışma hayatlarına katılımlarını desteklemek ve ülkemizde mühendis olmak isteyen kız öğrencileri desteklemek amacıyla özel sektör iş birliğiyle, 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesini başlattık."

Selçuk, kız çocukların mesleki eğitimini teşvik ederek, Türkiye'nin geleceğinde daha fazla söz sahibi olmasını istediklerinin altını çizdi.

Bakanlık olarak daha önce kadınlara yönelik neler yaptıklarını anlatan Selçuk, "Kadın işgücümüz son 11 yılda 4 milyon 244 bin kişi arttırdık. Yine aynı dönemde kadın istihdamını yaklaşık 3 buçuk milyon kişi artırdık." diye konuştu.

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