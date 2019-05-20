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"Geleceğimiz en kuvvetli varlığımız, insan kaynağımız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Bizim geleceğimiz, en kuvvetli varlığımız insan kaynağımız. Bu kaynağımızı sadece okuldaki müfredatıyla yetinen değil, 'ben farklıyım ve diğer arkadaşlarımdan fazla değer üreteceğim' demek isteyen haline dönüştürmeliyiz"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bizim geleceğimiz, en kuvvetli varlığımız insan kaynağımız. Bu kaynağımızı sadece okuldaki müfredatıyla yetinen değil, 'ben farklıyım ve diğer arkadaşlarımdan fazla değer üreteceğim' demek isteyen haline dönüştürmeliyiz." dedi.

Mandal, Kırıkkale'de, beraberindeki Vali Yunus Sezer ile eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Şenliği"nin açılışını gerçekleştirdi.

Öğrencilerin projelerini inceleyen Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim ve teknolojinin herkes için olduğunu söyledi.

TÜBİTAK tarafından bu sene kapsama alınan 17 okulda 4006 programda seçilmiş projelerin sergilendiğini belirten Mandal, şöyle konuştu:

"Buradaki en önemli değer bizim için gelecekte ülkemizin en kıymetli varlığı olan insan. Bu insan kaynağımızı daha nitelikli bir hale nasıl getirebiliriz. Ürettiği bilgiyle güven duyan, geleceğe daha güvenle bakan insan kaynaklarımızı geliştirme sürecindeyiz. Bu sürecin içerisinde yer alan bütün okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bizim geleceğimiz, en kuvvetli varlığımız insan kaynağımız. Bu kaynağımızı sadece okuldaki müfredatıyla yetinen değil, 'ben farklıyım ve diğer arkadaşlarımdan fazla değer üreteceğim' demek isteyen haline dönüştürmeliyiz. Buradaki arkadaşlarımız 'ben farklıyım ve değer üreteceğim ve bu ürettiğim değerle belki bugünü belki de geleceğin sorunlarını çözeceğim' diyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mandal, Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) öğrencileri de ziyaret ettiklerini, oradaki çalışmaların heyecan verici olduğunu vurguladı.

- "Teknolojiyi üreten hale gelebilmek lazım"

Bu öğrencilerin yaş gruplarına ve yapmaya çalıştıklarına bakıldığı zaman ülke ve gelecek açısından büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Mandal, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalar gerçekten çok iyi. Biz, teknolojiyi çok fazla kullanan bir nesiliz. Teknolojiyi üreten hale gelebilmek lazım. Kullanan değil, üreten olmak lazım. Ben, BİLSEM'deki öğrencilerimizi, hem atölye çalışmaları hem de laboratuvar çalışmalarında yaptıklarıyla sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir nesil olacağız noktasındaki başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Bunları görmekten de memnuniyet duyuyorum."

Mandal, TÜBİTAK olarak her alanda insanlık yararına her türlü projenin destek kapsamına aldıklarını sözlerine ekledi.

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