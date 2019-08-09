HABER

Geleceğimiz sporla şekilleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:38 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukları spor ve sanata yönlendirmeleri için ebeveynlere çağrıda bulundu.Başkan Alinur Aktaş, yaz spor okullarında yüzme eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi.

Geleceğimiz sporla şekilleniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukları spor ve sanata yönlendirmeleri için ebeveynlere çağrıda bulundu.
Başkan Alinur Aktaş, yaz spor okullarında yüzme eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi. Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede alt yapı ve üst yapı hizmetlerimize devam ederken, sportif faaliyetleri de önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, özellikle yaz tatilinde sporla ilgilenmeleri hedefiyle önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Yaz spor okullarının bu yıl 17 Haziranda başladığını söyleyen Başkan Aktaş, “Sporu bir yaşam felsefesi haline dönüştürmeyi ve çocukların en az bir spor veya sanat dalıyla ilgilenmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Spor okullarına katılanlar arasında sporla profesyonel anlamda ilgilenebilecek çocukları da şehrimize ve ülke sporumuza kazandırmak istiyoruz. Anne ve babaları çocuklarını spora yönlendirmeye davet ediyorum. Çocuklarımız yaz spor okullarında temel eğitimlerini alarak hem yeni arkadaşlar ediniyor, hem de uzman eğitmenlerle keyifli anlar geçiriyor. Aileler de bu eğitimleri izleyebiliyor” diyerek gençlere yönelik yatırımların önemini vurguladı.
Başkan Aktaş, 4 dönemde gerçekleştirilen yaz spor okullarının ilk dönemine yaklaşık 1800, ikinci dönemine 2000 civarında kişinin katıldığını ve yoğun ilginin sevindirici olduğunu söyledi. Halen devam eden 3. dönemiyle birlikte 4 bini aşkın çocuğun eğitim aldığı yaz spor okullarında, 4. dönemin ise 27 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, Engelliler Şube Müdürlüğü’nün dezavantajlı gruplar için düzenlediği spor faaliyetlerinin de yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
Yaz spor okulları bünyesinde basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, güreş, kano, karate, masa tenisi, satranç, tenis, okçuluk, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında eğitimler veriliyor.

Geleceğimiz sporla şekilleniyor

Geleceğimiz sporla şekilleniyor

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Deprem, Burdur'da 28 konutta hasara neden olduDeprem, Burdur'da 28 konutta hasara neden oldu
Başkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya ziyaretBaşkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.