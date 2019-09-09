Bachelet, Bolivya, Paraguay ve Brezilya'daki orman yangınları sonucunda bazı bölgelerin ormansızlaştığını belirterek, “Kısa vadede bu durumdan en fazla bölgede yaşayan aileler etkilenecek” diye konuştu.

Yüksek Komiser Bachelet, “İklim değişikliği, şimdi dünyanın her bölgesini etkileyen bir gerçek. Şu anda öngörülen küresel ısınma seviyelerinin insanlık üzerinde yaratacağı sonuçları tam bir felaket. Fırtınalar artıyor. Denizde yaşanan gelgitler adalarda yaşayanları ve kıyı kentlerini suya batırabilir. Buzlar eriyor. Ormanlar yanıyor. Kelimenin tam anlamıyla geleceğimizi yakıyoruz. ” dedi.

“Aşırı sıcaklar 250 bin kişiyi öldürecek”

BM raporlarına göre iklim değişikliğinin küresel açlık oranını ciddi şekilde arttırdığını ifade eden Bachelet, “Aşırı sıcak hava yüzünden ölümler daha da artabilir. 2030 ve 2050 yılları arasında yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve aşırı sıcak hava yılda 250 bin kişinin ölümüne neden olabilir” dedi.

Bachelet, iklim değişikliğinin insan haklarını da ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, “ Bu durum herhangi bir ülkenin, herhangi bir kurumun yada herhangi bir politikacının tek başına durdurabileceği bir durum değil. İklim değişikliği, tüm ulusların ekonomilerini, her devletin kurumsal, politik, sosyal, kültürel yapısını ve tüm halklarını etkileyecek. Gelecek kuşakların haklarını da geleceklerini de etkileyecek. Her devlet iklim değişikliğini önlemek için mümkün olan en güçlü eylemini ortaya koyarak mücadeleye katkıda bulunmalı" dedi.

Ukrayna’daki çatışmalara son verin çağrısı

BM Yüksek Komiseri Bachelet, konsey üyeleriyle gündemde öne çıkan çeşitli konularla ilgili de görüşlerini paylaştı. Rusya ile Ukrayna arasında sağlanan mahkum takası antlaşmasının olumlu bir adım olduğunu vurgulayan Bachelet, “Tüm tarafları bu ivmeyi koruyup, doğu Ukrayna’daki çatışmaya son vermelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Yüksek Komiser Bachelet, Keşmir konusunda da endişelerini dile getirdi. Bachelet, Keşmir’de eylemcilerin tutuklanması, sokağa çıkma yasakları, internet kesintileri ve siyasi toplantılarla ilgili kısıtlamaların devam ettiğini kaydetti.

Bachelet, Hong Kong’ta devam eden protestolarla ilgili de taraflara barışçıl ve yapıcı bir temas kurma yönündeki çağrısını yineledi.

