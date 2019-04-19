Geleceğin AB Uzmanları, diplomatları ve özel sektör liderleri EUROsimA 2019’da buluşuyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bu yıl on beşincisi düzenlenecek olan “EUROsimA 2019 Konferansı”nın açılışını 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da ODTÜ’de gerçekleştirecek. Yaklaşık 350 öğrencinin katılacağı konferansta AB kurumlarının karar alma süreçlerine ilişkin gerçekleştirilecek simülasyonlarla Avrupa’nın karşılaştığı güncel sorunlar tartışılacak.

Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde Başkanlığımızca desteklenen “EUROsimA 2019 Konferansı” ODTÜ Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Topluluğunca (DPUİT) 18-23 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenleniyor. Konferansta, uzlaşı kültürünü karşılıklı tartışarak öğrenecek katılımcılar Avrupa Birliği kurumları hakkında edindikleri bilgiyi pratiğe dökme imkânı da bulacak.

Çeşitli üniversitelerden konferansa katılacak öğrenciler, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Dış İlişkiler Konseyi, Genel İşler Konseyi, Adalet ve İçişleri Konseyi, Fütüristik Avrupa Komisyonu ve Tarihi Kriz Komitesi simülasyonlarını gerçekleştirecekler.

Tartışılacak konular arasında ise “AB’nin Genişleme Politikası”, “Yeni Uluslararası Güvenlik Bağlamında Avrupa Birliği-NATO İlişkilerini Tekrar Değerlendirmek”, “Avrupa-şüpheciliği: Avrupa Birliği ile İlgili Endişeleri Gözden Geçirmek”, “AB’de Siber-Güvenlik ve Kişisel Bilgilerin Korunması”, “İran Nükleer Anlaşmasının Korunmasında AB Liderliği ve İran-AB Ticari İlişkileri”, “Uyuşturucu Maddeler ile ilgili Organize Suçlara Karşı Üyeler Arası İşbirliğini Artırmak” ve “AB Entegrasyonunu Yeniden Değerlendirmek” bulunuyor.

