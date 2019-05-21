Geleceğin arkeologları kazı çalışmalarına katıldı

"Burada askeri yapılanmanın olduğu bir alan tespit ettik. Bu alanın yaklaşık duvar kalınlığı 2,5 metre genişliğinde, dış tarafları kesme taşlarla yapılan, ortak kısmı moloz taşı ve çamur örgüyle örülen bir askeri karargah. Urartu dönemine ait olabileceğini düşündüğümüz bir alan. Burada askerlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı kanaatine ulaştık. Doğu kısmında da mutfak alanı, çok sayıda kap kacak seramik bulundu. Bulunan eserleri Elazığ Müzesine götürdük, envantere kaydettik. Bingöl'de müze açıldığı zaman bu eserleri tekrar iade edeceğiz."

Geçen yıl Nurik Höyük 1 alanında yapılan kazıda Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar, askeri karargah ve çok sayıda tarihi eser ortaya çıkarıldığını anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binasının tadilatta ve ziyarete kapalı olması nedeniyle bu yıl ki Müzeler Günü kutlaması etkinlikleri, Bingöl'ün Solhan ilçesinde Solhan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kılınç, Müzeler Haftası'nın tüm dünyada olduğu Türkiye'de de 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını anımsatarak, çocuklara tarihi eser bilincini geliştirmek için kazı yaptırdıklarını aktardı. Kılınç, şunları kaydetti:

"Amacımız çocuklara arkeoloji eski eser bilincini tanıtmak. Bunların nasıl toprak altından çıkarılıp yüzeye getirildiğini öğretmek amacıyla toprak altına gömdüğümüz imitasyon sahte eserlerle çocuklara kazı yaptırıyoruz. 7 ayrı erko park alanında çocukların ileriki yaşlarda buldukları eserleri ne kadar zor şartlar altında çıktığını ya da bunların hangi dönemlere ait olabileceği gibi kültürel bilinci yükseltmeye yönelik bir çalışma içerisindeyiz."

Amaçlarının yapacakları kazılarla baraj altında kalacak olan kültür varlıklarının kurtarılması olduğunu anlatan Kılınç, bu amaçla 2 yıldır Murat köyünde Norik 1 ve Norik 2 Höyüğünde kazı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman da yakın zamanda Kalehan Barajı'nın tamamlanmasıyla su altında kalacak olana Nurik Höyüğün daha önce Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescilli edilen bir alan olduğunu hatırlattı.

Barman, "Nurik 1'de yapılan çalışmaların ardından hemen yanındaki tepede bazı bulgulara rastlandı. Hemen kazı çalışmaları başlatıldı. Şimdi iki höyüğümüz oldu. Nurik 2'de bu yıl itibarıyla birinci arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiştir." ifadelerini kullandı.

