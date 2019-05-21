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Geleceğin arkeologları kazı çalışmalarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Dünya Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, baraj suyu altında kalacak Murat köyündeki sit alanında yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına katıldı - Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç: - "Amacımız çocuklara arkeolojik eski eser bilincini tanıtmak, bunların nasıl toprak altından çıkarılıp yüzeye getirildiğini öğretmek"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde Dünya Müzeler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi binasının tadilatta ve ziyarete kapalı olması nedeniyle bu yıl ki Müzeler Günü kutlaması etkinlikleri, Bingöl'ün Solhan ilçesinde Solhan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Elazığ Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, müzenin iki yıldır kurtarma kazısı yürüttüğü Norik Höyüğünde kazı çalışmalarına katıldı. Etkinlikte toprağa gömülen emitasyon ürünleri, öğrencilerin gayretleri sonucu ortaya çıkarıldı.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç, Kalehan Barajı suyunun altında kalacak tescilli Nurik Höyük 2 alanında kültür varlıklarını kurtarmaya yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl Nurik Höyük 1 alanında yapılan kazıda Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar, askeri karargah ve çok sayıda tarihi eser ortaya çıkarıldığını anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"Burada askeri yapılanmanın olduğu bir alan tespit ettik. Bu alanın yaklaşık duvar kalınlığı 2,5 metre genişliğinde, dış tarafları kesme taşlarla yapılan, ortak kısmı moloz taşı ve çamur örgüyle örülen bir askeri karargah. Urartu dönemine ait olabileceğini düşündüğümüz bir alan. Burada askerlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı kanaatine ulaştık. Doğu kısmında da mutfak alanı, çok sayıda kap kacak seramik bulundu. Bulunan eserleri Elazığ Müzesine götürdük, envantere kaydettik. Bingöl'de müze açıldığı zaman bu eserleri tekrar iade edeceğiz."

Kılınç, Müzeler Haftası'nın tüm dünyada olduğu Türkiye'de de 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlandığını anımsatarak, çocuklara tarihi eser bilincini geliştirmek için kazı yaptırdıklarını aktardı. Kılınç, şunları kaydetti:

"Amacımız çocuklara arkeoloji eski eser bilincini tanıtmak. Bunların nasıl toprak altından çıkarılıp yüzeye getirildiğini öğretmek amacıyla toprak altına gömdüğümüz imitasyon sahte eserlerle çocuklara kazı yaptırıyoruz. 7 ayrı erko park alanında çocukların ileriki yaşlarda buldukları eserleri ne kadar zor şartlar altında çıktığını ya da bunların hangi dönemlere ait olabileceği gibi kültürel bilinci yükseltmeye yönelik bir çalışma içerisindeyiz."

Amaçlarının yapacakları kazılarla baraj altında kalacak olan kültür varlıklarının kurtarılması olduğunu anlatan Kılınç, bu amaçla 2 yıldır Murat köyünde Norik 1 ve Norik 2 Höyüğünde kazı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman da yakın zamanda Kalehan Barajı'nın tamamlanmasıyla su altında kalacak olana Nurik Höyüğün daha önce Erzurum Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescilli edilen bir alan olduğunu hatırlattı.

Barman, "Nurik 1'de yapılan çalışmaların ardından hemen yanındaki tepede bazı bulgulara rastlandı. Hemen kazı çalışmaları başlatıldı. Şimdi iki höyüğümüz oldu. Nurik 2'de bu yıl itibarıyla birinci arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiştir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Erkelojik Kazı

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