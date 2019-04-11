Geleceğin aşçıları bu mutfakta yetişiyor

Yozgat’ta yiyecek içecek alanı başta olmak üzere birçok alanda eğitim veren Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldan mezun olur olmaz çalışma hayatına başlıyor.

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencileri, kendilerine tahsis edilen modern mutfakta aşçılık mesleğini öğreniyor. Öğrenciler, et ve sebze yemeği, salatalar, garnitürler, tatlı ve pasta gibi her türlü yemeği büyük ustalıkla ve titizlikle yapıyor. Öğrenciler yemek yapmanın yanı sıra masa düzenleme ve servis yapma usullerini de öğrenerek kendilerini geleceğe hazırlıyor. Okuldan mezun olan öğrenciler isterlerse dikey geçiş ile eğitimlerine devam ediyor isterlerse de aşçılık sertifikası ile kendi iş yerlerini açabilmenin yanı sıra kamu ve özel sektörde de çalışma imkanı bulabiliyorlar.

“Hem okuyorum hem mesleğimi öğreniyorum”

Yiyecek içecek bölümüne isteyerek ve severek geldiğini söyleyen Serap İnce isimli öğrenci, “Alanımdan gayet memnunum. Okulumuz bizi yurt dışı stajlarına gönderiyor. Burada bilmediğimiz birçok şeyi öğreniyoruz. İsmini duymadığımız yemek ve tatlıları yapıyoruz. Haftada iki gün mutfak uygulamaları ve tatlı yapım tekniklerini öğreniyoruz. Yöresel yemekler yapıyoruz. Bugün de desti kebabı, bulgur pilavı, baklava ve helle çorbası olarak Yozgat’ın yöresel yemeklerini yaptık. Bölümümüzden gayet memnunuz. Bu okulda hem okuyorum hem mesleğimi öğreniyorum. Okulumdan mezun olduktan sonra altın bileziğimi koluma takma gibi bir imkanım var. Buradan mezun olurken iş yeri açma belgemizi ve yurt dışı sertifikamızı alacağız. Burada hem okuyor hem de yemek ve tatlı yapmanın püf noktalarını ve ayrıcalıklarını öğreniyorum” dedi.