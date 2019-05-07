Geleceğin aşçıları ve mutfak şefleri madalyaya doymuyor

Avrasya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü madalya geleneğini bozmadı. Bölüm öğrencileri katıldıkları yarışmadan iki altın ve bir gümüş madalya ile döndü.

Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu’nun Chocolate Cup 2019 adıyla bu yıl 2.’sini düzenlediği etkinliğe Avrasya Üniversitesi öğrencileri en iyi menüleri ile katıldı. Festivale ulusal ve uluslararası şefler, aşçılar, tedarikçiler, mutfak bölümünde okuyan öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri, gurmeler, meslek yazarları, akademisyenler, eğitimciler, blogerlar büyük ilgi gösterdi. Organizasyon süresince katılımcı firmaların sunumları, interaktif gösteriler ile şeflerin kendi başarı hikayelerinden oluşan dinletiler gibi etkinlikler yer aldı.

2019 Chocolate Cup yarışmasında birçok üniversite ve liseden katılan 110 yarışmacı içerisinden Avrasya Üniversitesi’ni temsil eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Berkehan Yıldız truffle kategorisinde ‘’Yaban Mersinli Naneli Truffle’’ tarifiyle altın madalya alarak birinci, Kardelen Eyüboğlu çikolatalı pralin kategorisinde ‘’Kayısı ve Fesleğenli Çikolata’’ tarifiyle altın madalya alarak birinci, İsmail Mert Çiçekler Çikolatalı mousse kategorisinde ‘’Passion Fruit Soslu Mousse’’ tarifiyle gümüş madalya alarak ikinci oldu.

Öğrencileri yarışma dönüşünde Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’ı makamında kabul etti. Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan ve Genel Sekreter Gülay Yeniçeri’ninde bulunduğu karşılamada Yıldız, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin birçok alanda kazandığı başarılara övgülerle vurgu yaparak, ‘’Bizler bu üniversiteyi kurduğumuzda tamda bu günlerin hayalinde idik. Alanında başarılı öğrenciler yetiştireceğiz, güzel ülkemizin yarınlarını güçlendireceğiz diye düşünmüştük. Özellikle son dönemlerde neredeyse her bölümümüz alanında hangi yarışmaya, turnuvaya katılsa başarıyla geri dönüyor. Bizleri bundan çok mutlu edebilecek bir şey yoktur. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Yönetim olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada onların destekçisi olmaya devam edeceğiz’’ dedi.



