Geleceğin astronomları Eyüpsultan’da yetişiyor

Altın Karınca Belediyecilik Yarışması’nda Kültür ve Sanat kategorisinde birincilik ödülü alan Ali Kuşçu Uzay Evi, kendine özgün başarılı çalışmalarına yaz aylarında da devam ediyor.

Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocuklar ve gençlerin bir araya geldiği “Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu”nda öğrenciler her hafta farklı bir konu öğrenip, o konuyla ilgili atölye çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Bu seneki program adını “Kozmik Meraklıları Yaz Okulu” olarak belirleyen Ali Kuşçu Uzay Evi’nde, “Kızıl Gezegen Mimarları”, “Uzayda Temizlik Var”, “Karanlık Gökyüzü Elçileri,” “Acil Durum: Uzaydan Mesajınız Var” gibi her hafta farklı tema programlarla öğrencilerin astronomi ve uzay mühendisliği alanında daha fazla bilgi ve tecrübe edinmeleri sağlanıyor.

24 Haziran - 4 Ağustos tarihleri arasında eğitimlerine devam eden “Kozmik Meraklıları Yaz Okulu”nda öğrenciler, haftanın 4 günü öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki seans halinde çalışmalara katılıyor. Sabahları 10.00 - 12.00 arası 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri, öğleden sonra ise 6,7, 8. sınıf öğrencileri 15 - 20 kişilik gruplar halinde günde 2 saat süren ders programlarına katılıyor. İlk gün konuyu, olayı tanıyan öğrenciler ikinci gün konuya getirilebilecek çözümler üzerine tartışıyor. Üçüncü gün problem üzerine yoğunlaşıp projeler üreten öğrenciler, dördüncü gün ise projelerini tamamlayıp, sunumlarını yapıyorlar. Öğrenciler aynı zamanda eğitimleri sırasında konuyla ilgili geziler de gerçekleştiriyor.