Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının (AB) girişimleri ve Türk özel sektörünün desteğiyle 9'uncu yılına giren Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılında Türkiye'den 13 gence Avrupa Koleji'nde yüksek lisans eğitimi verilecek.
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Başkanlığı ve Türk özel sektörü iş birliğinde sürdürülen burs programı kapsamında gelecek öğretim yılında toplam 13 Türk öğrenciye burs olanağı sağlanacak.
Program kapsamında bursiyer öğrencilerin Avrupa Koleji bünyesinde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Avrupa Hukuku, Avrupa Ekonomisi ve Disiplinlerarası Avrupa Çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşması hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Koleji Burs Programı kapsamında yetişen nitelikli AB uzmanı sayısının her geçen gün arttığını belirterek, burs kazanan 13 gencin Türkiye'nin AB sürecinde önemli roller üstleneceğini aktardı.
Kendisi de Avrupa Koleji mezunu olan Kaymakcı, "Avrupa Koleji, Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en başarılı eğitim kurumudur. Bugüne kadar 181 Türk öğrenci kolejden mezun olmuştur. Avrupa Koleji Burs Programı geleceğin 'Avrokratları' arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır ve Türkiye’nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.
2019-2020 akademik yılı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Bursu’nu almaya hak kazanan adayların listesine AB Başkanlığı internet sitesinden ulaşılabilecek.
- Avrupa Koleji Burs Programı
Belçika'nın Brugge ve Polonya'nın Natolin şehirlerinde iki kampüste eğitim veren Avrupa Koleji, Avrupa Çalışmaları alanında Avrupa’nın en nitelikli uzmanlarını yetiştiren önde gelen eğitim kurumları arasında yer alıyor.
Kuruluşundan bugüne 181 Türk öğrenci Avrupa Koleji’nde 1 yıllık yüksek lisans eğitimi aldı. Bu öğrencilerin 103’ü Avrupa Birliği Başkanlığı eş güdümünde Türk özel sektörünün desteğiyle yürütülen burs programı kapsamında bu imkandan faydalandı.
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