Program kapsamında bursiyer öğrencilerin Avrupa Koleji bünyesinde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Avrupa Hukuku, Avrupa Ekonomisi ve Disiplinlerarası Avrupa Çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşması hedefleniyor.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Başkanlığı ve Türk özel sektörü iş birliğinde sürdürülen burs programı kapsamında gelecek öğretim yılında toplam 13 Türk öğrenciye burs olanağı sağlanacak.

Kendisi de Avrupa Koleji mezunu olan Kaymakcı, "Avrupa Koleji, Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en başarılı eğitim kurumudur. Bugüne kadar 181 Türk öğrenci kolejden mezun olmuştur. Avrupa Koleji Burs Programı geleceğin 'Avrokratları' arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır ve Türkiye’nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

2019-2020 akademik yılı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Bursu’nu almaya hak kazanan adayların listesine AB Başkanlığı internet sitesinden ulaşılabilecek.

- Avrupa Koleji Burs Programı

Belçika'nın Brugge ve Polonya'nın Natolin şehirlerinde iki kampüste eğitim veren Avrupa Koleji, Avrupa Çalışmaları alanında Avrupa’nın en nitelikli uzmanlarını yetiştiren önde gelen eğitim kurumları arasında yer alıyor.

Kuruluşundan bugüne 181 Türk öğrenci Avrupa Koleji’nde 1 yıllık yüksek lisans eğitimi aldı. Bu öğrencilerin 103’ü Avrupa Birliği Başkanlığı eş güdümünde Türk özel sektörünün desteğiyle yürütülen burs programı kapsamında bu imkandan faydalandı.

