HABER

Geleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 20:39 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

Geleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlama

İSTANBUL,(DHA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı, İSTEK Okulları tarafından düzenlenen görkemli bir sanat gecesi ile kutlandı. 8 kampüsten 700 öğrencinin sahne aldığı törende çok sesli koro performansının yanı sıra, Türkiye’nin 7 bölgesini yansıtan halk oyunları ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, yurtta görkemli törenlerle kutlandı.

Kutlamaların bir diğer adresi de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı oldu. İSTEK Okulları tarafından düzenlenen tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, çok sayıda öğrenci ve veli katılım gösterdi.

Geçmişteki stadyum törenlerine atıf yapılarak nostaljik bir geçit töreni ile başlayan programda 8 kampüsten 700 öğrenci sahne aldı. Ünlü oyuncu Halit Ergenç’in anlatımlarıyla eşlik ettiği programda çok sesli koro performansının yanı sıra, Türkiye’nin 7 bölgesini yansıtan halk oyunları ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Program öncesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla açıklamada bulunan İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir ulusun yeniden var oluşunun başlangıç günüdür. Allah ülkemizi, cumhuriyetimizi sonsuza kadar korusun. Onu koruması için de tek şart var. Kurucu babamızın izinde, ilkelerinde devam etmemiz. O yoldan saparsak var oluş sebebimiz maalesef ortadan kalkar. Onun için ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olduğuma” ifadelerini kullandı.

Geleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlamaGeleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlamaGeleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlamaGeleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlama

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Antalya’da 300 kişi ‘Atabarı’ oynadıAntalya’da 300 kişi ‘Atabarı’ oynadı
Atabarı Giresun’da yağmur altında oynandıAtabarı Giresun’da yağmur altında oynandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.