Geleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlama

İSTANBUL,(DHA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı, İSTEK Okulları tarafından düzenlenen görkemli bir sanat gecesi ile kutlandı. 8 kampüsten 700 öğrencinin sahne aldığı törende çok sesli koro performansının yanı sıra, Türkiye’nin 7 bölgesini yansıtan halk oyunları ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, yurtta görkemli törenlerle kutlandı.

Kutlamaların bir diğer adresi de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı oldu. İSTEK Okulları tarafından düzenlenen tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, çok sayıda öğrenci ve veli katılım gösterdi.

Geçmişteki stadyum törenlerine atıf yapılarak nostaljik bir geçit töreni ile başlayan programda 8 kampüsten 700 öğrenci sahne aldı. Ünlü oyuncu Halit Ergenç’in anlatımlarıyla eşlik ettiği programda çok sesli koro performansının yanı sıra, Türkiye’nin 7 bölgesini yansıtan halk oyunları ve dans gösterileri gerçekleştirildi.