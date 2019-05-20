HABER

Geleceğin aydınlarından Milli Mücadele’nin 100. yılına özel kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 08:31 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

İSTANBUL,(DHA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı, İSTEK Okulları tarafından düzenlenen görkemli bir sanat gecesi ile kutlandı. 8 kampüsten 700 öğrencinin sahne aldığı törende çok sesli koro performansının yanı sıra, Türkiye’nin 7 bölgesini yansıtan halk oyunları ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, yurtta görkemli törenlerle kutlandı.

Kutlamaların bir diğer adresi de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı oldu. İSTEK Okulları tarafından düzenlenen tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, çok sayıda öğrenci ve veli katılım gösterdi.

Geçmişteki stadyum törenlerine atıf yapılarak nostaljik bir geçit töreni ile başlayan programda 8 kampüsten 700 öğrenci sahne aldı. Ünlü oyuncu Halit Ergenç’in anlatımlarıyla eşlik ettiği programda çok sesli koro performansının yanı sıra, Türkiye’nin 7 bölgesini yansıtan halk oyunları ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Program öncesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla açıklamada bulunan İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir ulusun yeniden var oluşunun başlangıç günüdür. Allah ülkemizi, cumhuriyetimizi sonsuza kadar korusun. Onu koruması için de tek şart var. Kurucu babamızın izinde, ilkelerinde devam etmemiz. O yoldan saparsak var oluş sebebimiz maalesef ortadan kalkar. Onun için ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olduğuma” ifadelerini kullandı.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Minik Melek'in feci ölümü!Minik Melek'in feci ölümü!
19 Mayıs 100'üncü yılında böyle kutlandı19 Mayıs 100'üncü yılında böyle kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 20 Mayıs Pazartesi - Ay ve Netptün'den sert etki!

Ay ve Netptün'den sert etki!

Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek öldü

Minik Melek'in feci ölümü!

Caddeler doldu taştı! 19 Mayıs 100'üncü yılında böyle kutlandı

19 Mayıs 100'üncü yılında böyle kutlandı

Metrelerce sürükledi! Korkunç kaza

Metrelerce sürükledi! Korkunç anlar

Şanlıurfa'da 2.1 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 2.1 büyüklüğünde deprem

3 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

3 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.