Geleceğin bilim insanları Gökyüzü Şenliği’nde uzayı keşfetti

TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Antalya Saklıkent’te yüzlerce çocuğu uzayla tanıştırdı. Antalya BİLSEM öğrencileri de Zeka Gücü Projesi kapsamında şenliğe katılan çocuklar ve dev teleskoplarla gökyüzünü yakından gözlemleme şansını yakaladı. TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin ana iletişim sponsoru Turkcell, yüzlerce öğrencinin uzayla tanışmasına destek olduğunu duyurdu. Antalya Saklıkent’te yaklaşık 1000 öğrencinin unutamayacağı bir uzay deneyimi yaşamasına fırsat sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği şenlikte gökbilim meraklıları; Ay’ı, gezegenleri ve çeşitli gök cisimlerini teleskop başında gözlemleme imkanı buldu. Şenliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal etkinliğin açılış konuşmalarını yaptı. "Hedefimiz 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmek"

Şenliğin bu yıl çok daha geniş katılımlı bir hale getirildiğine vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dört gün boyunca gökyüzünün gizemlerini keşfetme heyecanı yaşayacağız ve burada gökyüzü kaşifleri olacağız. Bu ve benzeri organizasyonlarla astronomi ve uzay bilimleri konusunda farkındalık oluşturmayı başardık, havacılık ve uzay bilimine olan merakın artmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Astronomi, uzay bilimleri, havacılık ve bilim-teknoloji konusunda yaptığımız çalışmalar ile 2023’e kadar 50 bin teknoloji yıldızı yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Amacımız bilimde farkındalığı artırmak"

Gözlem Şenliği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’a işbirliği desteği verdiklerine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Bu şenliği bilimde farkındalığı artırmak ve bilinç aşılamak için düzenliyoruz. Ancak etkinliğimizi nice paydaşlarla geleceğe taşımak arzusundayız. Bunun için her türlü imkanı ve zemini sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Antalya BİLSEM öğrencileri de gökyüzünün gizemini keşfetti

Turkcell’in özel yetenekleri çocukları kodlama ve robotik teknolojilerle tanıştırdığı, onların bilimsel çalışmalar yapmasına destek olduğu sosyal sorumluluk projesi Zeka Gücü Projesi de bu coşkulu etkinlikte yerini aldı. Zeka Gücü’nün faaliyet gösterdiği okullardan Antalya BİLSEM’in öğrencileri de, TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne katıldı. Geleceğin bilim insanı adayları şenlikte gökyüzünün gizemini keşfetti ve düzenlenen eğitimlere katıldı.