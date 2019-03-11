HABER

Geleceğin bilim insanları YÖK'te buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

"YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrenciler, yarın YÖK'te bir araya gelecek - Toplantıya, Ankara, Gazi, Ankara Yıldırım Beyazıt, Ankara Hacı Bayram, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden yaklaşık 400 öğrenci katılacak

Yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrenciler, yarın Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) bir araya gelecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında devlet üniversitelerinde doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerle yapılacak toplantıların ilki, Ankara'da bulunan devlet üniversitelerindeki bursiyerlerin katılımıyla YÖK'te düzenlenecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirilecek yarınki toplantıya, YÖK üyeleri ile Ankara, Hacettepe, Ankara Yıldırım Beyazıt, Gazi, Ankara Hacı Bayram, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden yaklaşık 400 öğrenci katılacak.

Saraç'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, ilgili üniversitelerden bazı öğrenci ve akademisyenler de konuşacak.

- 100 alanda 2 bin kişiye burs

"YÖK 100/2000 Doktora Bursları", amacı, tasarımı ve süreçleri itibarıyla ülke için bir ilk olma özelliği taşıyor.

Program kapsamında, Türkiye'nin gelişmesi, yüksek teknoloji üretebilmesi için yüksek mühendislikten, sağlık Ar-Ge'sine kadar ihtiyaç duyulan 100 öncelikli alanda her yıl 2 bin kişiye YÖK tarafından burs veriliyor.

Geleceğin bilim hayatını şekillendirecek nesilleri yetiştirme amacı taşıması dolayısıyla, "Türkiye projesi" olarak da adlandırılan YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında, 2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana 3 bin 700'e yakın kişi doktora eğitimlerini sürdürüyor.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Esra Erol’da aranan Ercan Küçükaydın’ın cansız bedeni bulunduEsra Erol’da aranan Ercan Küçükaydın’ın cansız bedeni bulundu
Pendik'te binanın çatısı alev alev yandıPendik'te binanın çatısı alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
100/2000 bursu YÖK Yükseköğretim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.