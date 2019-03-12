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Geleceğin bilim insanları YÖK’te buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Biz ‘YÖK 100-2000’i sıradan bir burs programı olarak görmüyoruz. 100/2000 projesini biz bir Türkiye projesi, bir prestij projesi olarak görmekteyiz” dedi.
“YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi” kapsamında doktora yapan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında bir araya geldi. Programda YÖK Başkanı Yekta Saraç; Hacettepe, ODTÜ, Ankara, Gazi ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerinden bursiyer öğrencilerle bir araya geldi.
Doktora burs projesi programında konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Saraç, “Aslında sayısal olarak baktığımızda dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefini önüne koymuş Türkiye için, yetişmiş doktoralı eleman sayısında çok büyük mesafe kaydetmemiz gerekiyor. Yükseköğretim kurulu sayımız 206, öğrenci sayımız 7 milyon 848 bine ulaştı” ifadelerini kaydetti.
Bu projeyi sıradan bir burs programı olarak görmediklerini belirten Saraç, “100/2000 projesini biz bir Türkiye projesi, bir prestij projesi olarak görmekteyiz. Bildiğiniz gibi devletimizin 2023 için çizdiği vizyonda ‘net kalkınma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen’ bir Türkiye hedeflenmektedir. Bizim 100/2000 dediğimiz gibi, Almanya, Çin, Kore, Japonya, Tayvan, Rusya çeşitli isimler altında 100/2000 benzeri mükemmeliyeti hedefleyen doktora programları başlatmışlardır” diye konuştu.
Üniversitelerin ülke kalkınmasına katkı sağlayan, bilimsel icatlar yapan, insanlar yetiştirir, insan mutluluğunun en temel unsuru sağlıkta uzmanlar yetiştirdiğinin altını çizen Saraç, “Üniversiteler insanın doğasında, fıtratında bulunan estetik ve güzellik duygularını bilimsel bir zeminde yeşertecek sanatçılar yetiştirir, karanlık çöktüğünde bir ışık olarak toplumun yolunu aydınlatacak sosyal bilimciler yetiştirir. Hayallerimizi gerçekleştireceğinizden eminim. Hepinize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.
Toplantının sonunda kürsüye çıkan bursiyer öğrenciler, projeyle ilgili görüşlerini dile getirerek projeden memnuniyetlerini ifade etti.

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