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  4. Geleceğin doktorlarına kişiselleştirilmiş tıp anlatıldı

Geleceğin doktorlarına kişiselleştirilmiş tıp anlatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kişiselleştirilmiş Tıp uzmanı Dr.

Geleceğin doktorlarına kişiselleştirilmiş tıp anlatıldı

Kişiselleştirilmiş Tıp uzmanı Dr. Sibel Özgül; sağlık alanında kaydedilen güncel gelişmeleri, hasta merkezli yaklaşımı esas alan kişiselleştirilmiş tıp alanını gençlere anlattı.
Türkiye’nin pek çok farklı ilinden gelen 300 gencin ilk kez bir araya geldiği Uluslararası TAKUF Sempozyumu, konusunda uzman ünlü konuşmacıları gençlerle buluşturdu. Sempozyumun ilk gününde öğrencilerle buluşan Kişiselleştirilmiş Tıp uzmanı Dr. Sibel Özgül; sağlık alanında kaydedilen güncel gelişmeleri, tıbbın hastalık merkezli yaklaşım yerine, hasta merkezli yaklaşımı esas alan kişiselleştirilmiş tıp alanını gençlere anlattı.
“Sağlık teknolojileri ve özellikle genetik alanında kaydedilen güncel gelişmeler ışığında, geleneksel tıbbın ‘hastalık’ merkezli yaklaşımı; kişiselleştirilmiş tıp adı altında ‘hasta’ merkezli tanı ve tedavi süreçlerine kaymaya devam ediyor” diyen Dr.Sibel Özgül, konuşmasına “Artık sadece hastalık belirtileri ile uğraşmak yerine, altta yatan kişiye özgü nedenleri anlamak ve sonrasında hastalığın sebeplerini tedavi etmek hedefleniyor. Bu yeni yaklaşımda her bireyin hastalığı kendine özgüdür ve tedavide kişiselleştirme şarttır. Klinik amaçlı yapılan genetik testler ile kişilerin yalnızca hangi hastalıklara sahip oldukları değil, aynı zamanda hangi hastalıklara yatkın oldukları da saptanabiliyor. Böylece sadece tanı ve tedavi amaçlı değil koruyucu hekimlik yaklaşımları için de çok değerli bilgiler elde edilmiş oluyor. Hastalanmadan hastalığın tespitinin mümkün olduğu bu yeni dönem, siz gençlerin gelecekte yapacağı yepyeni buluşlarla daha da ileriye taşınacak" dedi.

Geleceğin doktorlarına kişiselleştirilmiş tıp anlatıldı

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