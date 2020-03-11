HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Geleceğin eğitimini bugünden almak ister misiniz?

Geleceğin eğitimini bugünden almak ister misiniz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Öğrenciler belirli bir alanda yetkinlik kazanabilmek için üniversitelerin kapısından giriyor. Fakat her şey istedikleri gibi gitmiyor. Kadir Has Üniversitesi, Yeni Eğitim Modeli ile bu sorunları aşıyor ve nitelikli mezunlar yetiştirebilmek için yepyeni bir eğitim modeli sunuyor.

Geleceğin eğitimini bugünden almak ister misiniz?

Üniversite eğitimi almak her öğrencinin hayalidir. Her öğrencinin bu hayale ulaşabilmesi aşabilecekleri birkaç adıma bağlı. Bu adımlardan biri de üniversite sınavı. Üniversite sınavını, tercih maratonunu ve kayıt işlemlerini halleden öğrencileri sonunda kazandıkları üniversitenin kapısından içeri adım atarlar. Ancak bazen her şey hayal ettikleri gibi olmayabilir. Zira, Üniversitelerin çoğu öğrencilerin hayal ettiği eğitim modelinden çok, geleneksel bir eğitim modeline sahiptir. Yani sadece belirli bir alanda uzmanlık eğitimi verirler. Ancak bir üniversite bu geleneği bozdu; O da Kadir Has Üniversitesi.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ'NDEN GELECEĞİN EĞİTİM MODELİ

Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli ile hem sektöre hem de akademiye yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu anlamda geleneksel üniversite modelini yıkan Kadir Has Üniversitesi, tamamen özgün, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek mezunlar yetiştirecek yepyeni bir eğitim modeli sunuyor.

YENİ EĞİTİM MODELİNİN SINAVLARI DA FARKLI

Kadir Has Üniversitesi'nin yeni eğitim modelinde öğrenciler, üniversitenin kapısından girdiği anda çekirdek programa katılıyor. Bu programda birinci sınıfa başlayan öğrenciler, en az bir asırdır aynı olan eğitim modelinden farklı olarak evrensel değerler üzerinden oluşturulan dersler ile eğitim görüyor. Öğrencilerin en çok dert yandığı sınavlar da geleneksel eğitim modelleriyle aynı değil. Çekirdek programdaki derslerin ölçme ve değerlendirmesinde öğretim üyelerine büyük görev düşüyor. Öğretim görevlileri, sadece 'öğreten' değil aynı zamanda öğrenciler için birer 'mentor' oluyor, onların kişisel deneyimleri ve gözlemleri ile öğrencilerin yetkinliği değerlendiriliyor. Birinci sınıfı bu program kapsamında bitiren öğrenciler kendilerini bir tık daha yetkin hale getirecek eğitim programına geçmek üzere ikinci sınıfa geçiyorlar.

TÜRKİYE'DE TEK DÜNYA'YA ÖRNEK ÇALIŞMA

Kadir Has Üniversitesi'nin yeni eğitim modelinin uygulandığı 2. sınıftan itibaren ise uzmanlık eğitimine geçiş yapılıyor. Uzmanlık eğitiminin müfredatında ise çok yetkin isimler öne çıkıyor. Zira, uzmanlık eğitiminin müfredatı sektör temsilcileri ve sektörün AR-Ge departmanı çalışanları ile birlikte oluşturulmuş durumda. Bu anlamda yapılan çalışmanın Türkiye'de tek olduğunu belirtelim. Kadir Has Üniversitesi'nin yeni eğitim modelinin avantajları bunlarla da sınırlı değil.

DEV FİRMALARDAN EĞİTİM AVANTAJI

Mühendislik öğrencileri eğitimleri ve gelecekleri için dev firmalarda staj yapmak isterler. Kadir Has Üniversitesi bu anlamda da öğrencilere yardımcı oluyor. Mühendislik öğrencileri, Kadir Has Üniversitesi'nin işbirliği sayesinde ulusal ve uluslararası dev firmalardan eğitim alabiliyor. Tüm bunların yanında öğrenciler, aldıkları eğitim ışığında araştırma sonuçlarını bilimsel prestijli dergilerde yayınlayabiliyor. Bu hem öğrenciler için hem de onların geleceği için gerçekten büyük avantaj.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Vivo NEX 3S 5G tanıtıldı!Vivo NEX 3S 5G tanıtıldı!
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli eğitim üniversite Okul

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Apple'dan flaş karar! Kullanıcılar isyan etti

Apple'dan flaş karar! Kullanıcılar isyan etti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

Şaşırtan yenilik: WhatsApp karanlık mod artık daha renkli!

Şaşırtan yenilik: WhatsApp karanlık mod artık daha renkli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsanlığın gözü onda: IBM Summit Koronavirüs'ün tedavisini arıyor

Dünyanın en güçlüsü! Koronavirüs'ün tedavisini arıyor

Samsung düğmeye bastı: Televizyonlar için 'Micro LED' dönemi başlıyor

İşte televizyonlarda kullanılacak yeni teknoloji

Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu: NEX 3S 5G

Vivo NEX 3S 5G tanıtıldı!

OPPO Find X2 Pro rekor üstüne rekor kırıyor

Geçtiğimiz hafta tanıtıldı! Rekor üstüne rekor kırıyor

En iyi giriş seviyesi telefonlar hangileri?

İşte uygun fiyatlı en iyi telefonlar

Twitter'dan sahte koronavirüs haberlerine darbe

Halkı paniğe sevk ediyorlardı! Kapatma kararı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.