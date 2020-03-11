Geleceğin eğitimini bugünden almak ister misiniz?

Üniversite eğitimi almak her öğrencinin hayalidir. Her öğrencinin bu hayale ulaşabilmesi aşabilecekleri birkaç adıma bağlı. Bu adımlardan biri de üniversite sınavı. Üniversite sınavını, tercih maratonunu ve kayıt işlemlerini halleden öğrencileri sonunda kazandıkları üniversitenin kapısından içeri adım atarlar. Ancak bazen her şey hayal ettikleri gibi olmayabilir. Zira, Üniversitelerin çoğu öğrencilerin hayal ettiği eğitim modelinden çok, geleneksel bir eğitim modeline sahiptir. Yani sadece belirli bir alanda uzmanlık eğitimi verirler. Ancak bir üniversite bu geleneği bozdu; O da Kadir Has Üniversitesi.
Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli ile hem sektöre hem de akademiye yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu anlamda geleneksel üniversite modelini yıkan Kadir Has Üniversitesi, tamamen özgün, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek mezunlar yetiştirecek yepyeni bir eğitim modeli sunuyor.
Kadir Has Üniversitesi'nin yeni eğitim modelinde öğrenciler, üniversitenin kapısından girdiği anda çekirdek programa katılıyor. Bu programda birinci sınıfa başlayan öğrenciler, en az bir asırdır aynı olan eğitim modelinden farklı olarak evrensel değerler üzerinden oluşturulan dersler ile eğitim görüyor. Öğrencilerin en çok dert yandığı sınavlar da geleneksel eğitim modelleriyle aynı değil. Çekirdek programdaki derslerin ölçme ve değerlendirmesinde öğretim üyelerine büyük görev düşüyor. Öğretim görevlileri, sadece 'öğreten' değil aynı zamanda öğrenciler için birer 'mentor' oluyor, onların kişisel deneyimleri ve gözlemleri ile öğrencilerin yetkinliği değerlendiriliyor. Birinci sınıfı bu program kapsamında bitiren öğrenciler kendilerini bir tık daha yetkin hale getirecek eğitim programına geçmek üzere ikinci sınıfa geçiyorlar.
Kadir Has Üniversitesi'nin yeni eğitim modelinin uygulandığı 2. sınıftan itibaren ise uzmanlık eğitimine geçiş yapılıyor. Uzmanlık eğitiminin müfredatında ise çok yetkin isimler öne çıkıyor. Zira, uzmanlık eğitiminin müfredatı sektör temsilcileri ve sektörün AR-Ge departmanı çalışanları ile birlikte oluşturulmuş durumda. Bu anlamda yapılan çalışmanın Türkiye'de tek olduğunu belirtelim. Kadir Has Üniversitesi'nin yeni eğitim modelinin avantajları bunlarla da sınırlı değil.
Mühendislik öğrencileri eğitimleri ve gelecekleri için dev firmalarda staj yapmak isterler. Kadir Has Üniversitesi bu anlamda da öğrencilere yardımcı oluyor. Mühendislik öğrencileri, Kadir Has Üniversitesi'nin işbirliği sayesinde ulusal ve uluslararası dev firmalardan eğitim alabiliyor. Tüm bunların yanında öğrenciler, aldıkları eğitim ışığında araştırma sonuçlarını bilimsel prestijli dergilerde yayınlayabiliyor. Bu hem öğrenciler için hem de onların geleceği için gerçekten büyük avantaj.
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