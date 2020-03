Geleceğin eğitimini bugünden almak ister misiniz?

Üniversite eğitimi almak her öğrencinin hayalidir. Her öğrencinin bu hayale ulaşabilmesi aşabilecekleri birkaç adıma bağlı. Bu adımlardan biri de üniversite sınavı. Üniversite sınavını, tercih maratonunu ve kayıt işlemlerini halleden öğrencileri sonunda kazandıkları üniversitenin kapısından içeri adım atarlar. Ancak bazen her şey hayal ettikleri gibi olmayabilir. Zira, Üniversitelerin çoğu öğrencilerin hayal ettiği eğitim modelinden çok, geleneksel bir eğitim modeline sahiptir. Yani sadece belirli bir alanda uzmanlık eğitimi verirler. Ancak bir üniversite bu geleneği bozdu; O da Kadir Has Üniversitesi.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ'NDEN GELECEĞİN EĞİTİM MODELİ

Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli ile hem sektöre hem de akademiye yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu anlamda geleneksel üniversite modelini yıkan Kadir Has Üniversitesi, tamamen özgün, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek mezunlar yetiştirecek yepyeni bir eğitim modeli sunuyor.

YENİ EĞİTİM MODELİNİN SINAVLARI DA FARKLI

Kadir Has Üniversitesi'nin yeni eğitim modelinde öğrenciler, üniversitenin kapısından girdiği anda çekirdek programa katılıyor. Bu programda birinci sınıfa başlayan öğrenciler, en az bir asırdır aynı olan eğitim modelinden farklı olarak evrensel değerler üzerinden oluşturulan dersler ile eğitim görüyor. Öğrencilerin en çok dert yandığı sınavlar da geleneksel eğitim modelleriyle aynı değil. Çekirdek programdaki derslerin ölçme ve değerlendirmesinde öğretim üyelerine büyük görev düşüyor. Öğretim görevlileri, sadece 'öğreten' değil aynı zamanda öğrenciler için birer 'mentor' oluyor, onların kişisel deneyimleri ve gözlemleri ile öğrencilerin yetkinliği değerlendiriliyor. Birinci sınıfı bu program kapsamında bitiren öğrenciler kendilerini bir tık daha yetkin hale getirecek eğitim programına geçmek üzere ikinci sınıfa geçiyorlar.