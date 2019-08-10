"Geleceğin ekosistemini birlikte keşfetmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - Huawei Geliştirici Konferansı (HDC) 2019, "Olasılıkları Yeniden Düşünmek" teması kapsamında en güncel teknolojileri ve küresel ekosistem gelişimini tartışmak üzere dünya çapından yaklaşık 6 bin geliştiriciyi bir araya getirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, tüketici elektroniği pazarına ilk kez giriş yaptığı 2010 yılında, yılda 3 milyon cep telefonu sevkiyatı gerçekleştirdi. 8 yıl sonra ise bu sayı 68 kat arttı. 2019’un ilk çeyreğinde Huawei, yıllık yüzde 24 artışla 118 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren ve IDC'ye göre küresel akıllı telefon pazarının yüzde 17,6'sını oluşturan bir konuma geldi. Bu yükselen ivme, sadece akıllı telefon özelinde değil, tablet, bilgisayar ve giyilebilir cihazlar segmentlerinde de hızla devam ediyor. Bugün Huawei, 170 ülkede ve 530 milyon kullanıcıya ulaşan bir marka haline geldi. Huawei HiAI açık platformunun ise 2 bin 500'den fazla iş ortağı bulunuyor ve dünya çapında 140 milyondan fazla IoT cihazı HiLink protokolünü destekliyor. Bir endüstri devi haline gelen Huawei, akıllı bir ekosistem oluşturmak için çalışmaya devam ediyor.

Yazılım gücünü geliştiren Huawei, bu yılki HDC etkinliğinde tüm senaryolar için yeni mikro çekirdek tabanlı işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı. Bu çığır açan işletim sistemi teknolojisi, nesnelerin internetindeki akıllı çağın başlangıcına işaret ediyor. - Huawei etkinlikte iki farklı işletim sistemini duyurdu Huawei, açılış etkinliğinde iki işletim sistemini tanıttı. Bunlardan ilki, akıllı terminal ve giyilebilir teknoloji alanlarında kullanılacak HarmonyOS'un, yepyeni mikro çekirdek bazlı işletim sistemi. Gelecekte, açık kaynaklı HarmonyOS üzerinde daha fazla akıllı cihaz kullanılacak. Diğer işletim sistemi ise Huawei akıllı telefonlar ve tabletler için tasarlanmış Android tabanlı EMUI10. Dünyadaki tüm Huawei P30 Pro kullanıcıları, bugünden itibaren EMUI10'u deneyimleyebilecek. Huawei'nin ana mobil uygulama hizmetlerinin temeli olan HMS, geliştiricilerin yenilikçiliğe odaklanmasına ve tüm senaryolar için tek noktadan erişime yardımcı oluyor. Konferansta Huawei, tüm senaryolar için akıllı bir ekosistem oluşturma amacıyla dünya çapındaki geliştiricilere 14 tip HMS Core özelliği, 51 hizmet ve 885 API açacağını duyurdu. Şu anda, HMS Core'a bağlı 43 binden fazla uygulama bulunuyor.

Huawei ayrıca, geliştiricilerin tüm yaratıcılık ve analiz süreçlerinde etkin operasyonlar yürütmesine yardımcı olmak için küresel App Gallery Connect hizmetini başlattı. Huawei, teşviklerini Çin'den küresel geliştiricilere genişleterek, teşvikleri 1 milyar dolara yükseltti. Huawei, inovasyondaki küresel geliştiricileri yönlendirmek ve desteklemek amacıyla teşvik edici iş birliklerine giderek, endüstri lideri ortaklarla birlikte çalışıyor. - Geliştiricilere yeni fırsatlar Huawei, geliştiricilerin Huawei cihazlarına uyumu yüksek daha iyi uygulamalarına yardımcı olmak için çeşitli araç kitleri sunarak geliştiricilere daha fazla destek olacak. Mobil çipler söz konusu olduğunda Kirin platformu üç farklı seçenek sunacak. Multimedya yakınsama özelliğini paylaşan platform, video uygulama geliştiricilerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak. Farkındalık özelliği paylaşan platform, uygulamaların kullanıcıları anlayacak kadar akıllı olmasını sağlayacak. Yapay Zeka (AI) bilgi işlem platformu ise uygulamalara uyumlu yapay zekayı daha işlevsel hale getirecek.