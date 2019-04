Geleceğin El-Cezeri’leri Diyarbakır’da yetişiyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesince (DÜ) "2. Uluslararası IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Robot Yarışması" düzenlendi. DÜ Mühendislik Fakültesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü öğrenci kolu tarafından gerçekleştirilen yarışmaya inovatif, top atan, çizgi izleyen, labirent, sumo, çöp toplayan, mini sumo ve serbest kategorilerinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ve bireysel katılım oldu. Dicle Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisi Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Güneli, ilk robotun Diyarbakır’da çıktığını kaydederek bu öğrencilerin geleceğin El-Cezeri’leri olduğunu söyledi. Güneli, “Geleceğin teknolojisini öğrencilerimize kazandırmak için bir yarışma düzenledik. Bugün kıyasıya yarışacaklar, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ve bireysel olarak hem özel hem de devlet okulları katılıyor. Kazananlara madalya ve kupa vereceğiz, daha sonra ise onlara sponsor olup eğitim desteği ve robotlar veriyoruz. Robot Diyarbakır’da başladı, hedefimiz dünya çapında uluslararası yarışmaya çevirmek. Bunlar kesinlikle geleceğin El-Cezeri’leri onların gözündeki o ışıltıyı başarmanın verdiği mutluluğu ve soru sorulduğunda en güzel cevapları alabiliyorsunuz. Tamamen sponsor desteğiyle biz bunları gerçekleştiriyoruz, sponsorlara çağrımız öğrencilere destek versinler, kalkınmaya yardımcı olsunlar” dedi.

8 kategoride yarıştılar

DÜ Elektrik ve Elektronik 4. sınıf öğrencisi Hüsami Yusuf, katılımcıların 8 kategori üzerinde yarıştıklarını dile getirdi. Yusuf, “Bu yıl 2’nsini düzenlediğimiz yarışmanın adını El-Cezeri Robot Yarışması koymamızın sebebi ilk robotun Diyarbakır’da oluşu ve El-Cezeri’ye dayanmış olmasından dolayı adını böyle koyduk. İnovatif, top atan, çizgi izleyen, labirent, sumo, çöp toplayan, mini sumo ve serbest kategori olmak üzere 8 kategorimiz var” diye konuştu.

“Geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek gurur verici”

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Büyükbay ise geleceğin bilim adamlarını yetiştirmenin gurur verici olduğunu aktardı. Büyükbay, “Çok emek verdik, sponsor görüşmelerinde bulunarak bu yarışmayı hazırlamak için gecemizi gündüzümüze kattık. Burada gençlerin neler üretebildiğini görmek ve belki de geleceğin bilim adamlarını yetiştirmemize vesile olmak bizim için onur ve gurur olur” şeklinde konuştu.

Geçen senenin birincisi olan grupta bulunan ve bu yıl tekrar yarışmaya katılanlar arasında bulunan Hürriyet İlkokulu öğrencisi Yağmur Kaya, ayda bir şehir yaptıklarını, ayda gerekli olan enerji, hava ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için proje hazırladıklarını vurgulayarak ayda yaşamı keşfettiklerini söyledi.