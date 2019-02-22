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Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Bu Fuarda 

22.02.2019 22:19 | Son Güncelleme

Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı FIT’19, İzmir’de açıldı. 24 Şubat’a kadar sürecek fuarda, endüstriyel çözümler alanında teknolojideki ilerlemeler sergileniyor  Üretim süreçlerinin hızla otomasyona dönüştüğü, teknolojik rekabetin öne çıktığı bir dönemde açılan fuarda 170 stant yer alıyor

Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Bu Fuarda 

Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı FIT’19, İzmir’de açıldı. 24 Şubat’a kadar sürecek fuarda, endüstriyel çözümler alanında teknolojideki ilerlemeler sergileniyor

Üretim süreçlerinin hızla otomasyona dönüştüğü, teknolojik rekabetin öne çıktığı bir dönemde açılan fuarda 170 stant yer alıyor. Otomasyondan elektrik, elektronik ve enerjiye, taşıma, kaldırma ve istifleme sistemlerinden kaynak teknolojilerine, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda sektördeki en yeni ürün ve hizmetleri barındıran fuar, sekiz ayrı kategoriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Amaç Türkiye’nin hayal gücünü harekete geçirmek

“Hayal et, parçası ol, işini geleceğe taşı” sloganıyla açılan fuarın amaçlarından biri Türkiye'deki teknolojik hayal gücünü harekete geçirmek, üreticinin uluslararası rekabet gücünü yükselterek sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak.

Fuarda yer alan pek çok ürün yurt dışı menşeili. Ancak Türk firmalarının da etkisi hissediliyor. Özellikle plastik sektörüne yönelik sistemler üreten yerli bir firmanın Genel Müdürü olan Fethi Akgündüz devletin de bu alanda ciddi teşvikler sağladığını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Akgündüz, “Ekipmanların önemli bir kısmını yurt dışından alıyoruz. Fakat tasarım, yazılım ve imalatı kendi kadrolarımızla gerçekleştiriyoruz. Özellikle Uzakdoğu menşeli ürünler fiyat anlamında bizi rekabette zorluyor. Biz de kalitemizi yükselterek rekabet gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. Kalitede Avrupa ile yarışacak noktaya geldik” dedi.

Teknoloji yarışında Türkiye’nin durumu

Fuar kapsamında düzenlenen FIT Zirve’de “Dijital Dönüşüme Uyum Sağlamak”, “Beyin Göçüne Karşı Beyin Gücü”, “İmalat Sektöründe Adil Kadın İstihdamı”, “Ekonomik Teşvikler ve İş Modelleri”, “İşbirlikçi Robotlar, Cobotlar ve Otonom Depolar” gibi konu başlıkları, alanının uzmanı konuşmacılar tarafından ziyaretçilerle paylaşılıyor. İşbirlikçi robotlar anlamına gelen ‘Cobot’lar, insanlarla etkileşim halinde çalışabiliyorlar.

Fuarda “Hayatımız 4.0

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