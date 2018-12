Geleceğin gazetecileri yetişiyor

DHA ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'International News Academy' (INA) eğitim programının ikincisi için geçen ay üniversitenin Beşiktaş'taki kampüsünde imza töreni düzenlenmişti.

Bu imza töreninde konuşan Demirören Medya Grubu CEO'su ve Demirören Haber Ajansı İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, üniversite ile medya iş birliğine çok önem verdiğini belirtti. Soysal, şunları söyledi:

"Gazetecilik hayatımda 5 yıl yurt haberler müdürlüğü yaptım. Tüm Anadolu muhabirlerini basının duayen isimleriyle bir araya getiriyorduk. Bu tarz çalışmalara çok önem vermemizin nedeni de bu. New York Times, Washington Post yerel gazetelerdir ama bu gazeteler bugün dünyanın bilgi referansı olan adresler haline gelmiştir. Biz de diyoruz ki; Demirören Haber Ajansı Türkiye'nin her ilinde var, öyle gazeteciler yetiştirip Anadolu'ya gönderelim ki her biri bir New York Times, her biri bir Washington Post olabilsin, doğru haberleri yapabilip geçsin. Bu yüzden üniversite ile olan iş birliğine çok önem veriyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak."