GİRESUN (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek hep beraber olacak. Biz, 'AK Parti milletin partisidir' diyoruz, 'AK Parti milletin ta kendisidir' diyoruz, buna her zaman inandık." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti Giresun İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun mitinginin coşkusunu hep beraber izlediklerini söyledi.

"Bu seçim inşallah bizim zaferle sonuçlandıracağımız bir seçim olacak." diyen Selçuk, "Daha önce de belirtmiştim, Aydın tabii ki baba ocağım, Ordu'ya da sabah geçtik, Ordu da benim doğduğum yer, Giresun da okuduğum yer. O yüzden bir şekilde insanın hayatının geçtiği illerin büyük bir zaferle çıkması benim için büyük bir mutluluk olacak. O yüzden Giresun'u inşallah 31 Mart akşamında biz renginin değişmiş olarak göreceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, 2002'den bu yana 17 yılda her zaman milletin umudu olduklarını ifade ederek, "Umudumuzu her zaman diri tuttuk ve AK Parti olarak her zaman çıtayı yükselttik çünkü AK Parti'deki herkes hizmete sevdalı olarak var, aşk ile var ama aşk varken bir yandan da Cumhurbaşkanı'mızın bu seçim süresince beyan ettiği gibi biz 17 yıl boyunca bir yandan da tevazumuzu, samimiyetimizi, gayretimizi hiçbir zaman bırakmadık." dedi.