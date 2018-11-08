İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "İstanbul Havalimanı için ihaleye girdik. Açık artırmayla yapıldı. Bizim o fiyatı vermemiz söz konusu değildi. Çünkü işi biliyoruz." dedi. Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum’un 8’incisi, “İçimde Bir Girişimci Var” ana teması ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Turkcell ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Forum kapsamında TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yurt içinde ve yurt dışında birçok proje gerçekleştirdiklerini ve hava limanı işletmeciliği yaptıklarını belirterek, bir işi yaparken "uygulama" aşamasının en önemli kısım olduğunu kaydetti. 20 ülkede yatırımlarının bulunduğuna işaret eden Şener, bu süreçte başlarına gelen zorluklar ile başarılarını anlattı.

Şener, daha önce ortaklık yaptığı Hamdi Akın’ın vizyonunun çok geniş, kendisinin de çok iyi bir uygulamacı olduğunu belirterek, “Birbirinize değer katıyorsanız ortak olmalısınız.” dedi. Sabancı’nın “Sani Şener ile çalışıp arkasından konuşan kimseyi duymadım.” demesi üzerine Şener, “Öncelikle iyi insan olacaksınız. Bir de ulaşılabilir olmak çok önemli. Herkes Sani Şener’e ulaşabilir. İnsanların birbiriyle konuşması çok önemli. TAV’ın kendi Facebook’unu yarattık. 7 bin kişi oraya üye. İnsanlara dokunursanız, hangi kültür olursa olsun insanlığın ortak dilini yakalayıp istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz.” diye konuştu. Şener, başarıların yanında başarısızlıkların da anlatılması gerektiğini anlatarak, “Ben çok pahalı bir başarısızlık yaşadım. Bankalara borçlanmıştık, 1994 krizinde paraları geri çağırdılar. Öyle bir battım ki çocuklarımın kolej taksitini dahi ödeyemediğim günler oldu.” ifadelerini kullandı. Ekonomide bazı sıkıntıların olduğu bir ortamda girişimcilere neler tavsiye edebileceğine ilişkin soru üzerine Şener, “Devam edin. Bunlar geçecek. Biz 1994’ü gördük, 2001’i yaşadık. Bunlar geçecek, tedbirler alınıyor. Siz işinize bakın.” dedi.