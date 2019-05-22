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Geleceğin hekimlerine 3D ders imkanı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerine anatomi derslerini “sanal gerçeklik” ile anlatmaya başladı.“Sanal gerçeklik” uygulamasıyla geleceğin hekimleri anatomi derslerini sınıf ortamında 3 boyutlu olarak işleme imkanı buluyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerine anatomi derslerini “sanal gerçeklik” ile anlatmaya başladı.
“Sanal gerçeklik” uygulamasıyla geleceğin hekimleri anatomi derslerini sınıf ortamında 3 boyutlu olarak işleme imkanı buluyor. Uygulama hakkında bilgi veren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker, vasıflı hekim yetiştirmede teknolojinin önemli olduğunu belirterek, “Burada amacımız eğitim ve öğretim yönünden bakıldığında iyi hekim yetiştirilmesi, vasıflı hekim yetiştirilmesi. Biz tıp eğitiminde klasik 2 boyutlu kitaplar ve atlaslar kullanıyorduk. Biz burada 2 boyutlu kitapları ve atlasları bıraktık, 3. boyuta geçmiş olduk. 3. boyut öğrencilerin anlamasını daha kolaylaştırıyor” diye konuştu.
Senelerdir 3 boyutlu modelleme ve animasyonla ilgilendiğini söyleyen Peker, anatomi derslerini anlatırken yeni teknolojilerin kullanılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, “Öğrenmede görsel ve işitsel uyarıyı ne kadar fazla verirseniz öğrenme o kadar daha pekişiyor. Sanal gerçeklik uygulamaları laboratuvar ortamlarında zaten yapılıyor ama biz bunu amfi ortamına getirdik” şeklinde konuştu.
Öğrencilerden ders sonrası çok büyük beğeni aldıklarını kaydeden Peker, ders sonrası yapılan anket sonuçlarını da paylaştı. Peker, ankete göre öğrencilerin yüzde 89’unun bu uygulamanın konuyu uzun süre hatırlamaya yardımcı olacağını ve uygulamanın klinik uygulamalara geçildiğinde fayda sağlayacağını belirttiğini dile getirdi.

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