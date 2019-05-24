Geleceğin iç mimarları 'Mekan 2019'da yarışacak

İSTANBUL, (DHA)- İÇ Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencilerini ortak bir platformda buluşturmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Mekan 2019-İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması’ için başvurular başladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından, geleceğin iç mimarlarını ortak bir platformda buluşturmak ve yapıcı bir rekabet ortamı yaratmak amacıyla düzenlenen 'Mekan 2019 - İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması' için başvurular başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de yer alan üniversitelerin İç Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde lisans eğitimi gören öğrenciler, 2018-2019 güz, bahar veya yaz döneminde hazırladıkları bitirme projeleriyle katılabiliyor. Her öğrencinin bir proje ile başvurabileceği ‘Mekan 2019’a son proje teslim tarihi ise 1 Ekim 2019 Salı günü olarak belirlendi.

Öğrencilere, tasarım odaklı düşünme, iletişim ve etkileşim ortamı yaratma, yeni fikirler oluşturma konusunda destek olacağı düşünülen yarışmada bir diğer hedef ise iç mimarlık eğitiminde yarışma kültürünün oluşumuna katkı sağlamak.