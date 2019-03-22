Geleceğin iletişimcilerine “Küresel Markaların Yerelleşme Stratejileri” semineri

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, şirket, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen markalarına iletişim danışmanlığı hizmeti veren İnomist ile birlikte geleceğin iletişimcileriyle buluştu. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akbulut ve Dr. Öğr. Üyesi Gonca Yıldırım liderliğinde, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesindeki PR Atölye tarafından organize edilen “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencileri Sektörle Buluşuyor” temalı seminerde, Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Ekip Lideri Savaş Ceneviz ve İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Sibel Selvi Arslantürk konuşmacı olarak yer aldı.

Savaş Ceneviz, Çin’den, Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve 1870’li yıllarda kavram olarak kullanılmaya başlanan İpek Yolu’nun dünyaca ünlü önemli bir ticaret yolu olduğunu anımsatarak, bu sayede farklı coğrafyalardan farklı kültürlerin etkisiyle yepyeni bir dünya düzenine adım atıldığını belirtti.

Ceneviz, "Kağıt üretimi, matbaa ve damıtma tekniği gibi buluşların İpek Yolu ile Avrupa’ya kadar geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla globalleşmenin ilk adımlarının da İpek Yolu’yla birlikte başladığını düşünmek mümkün. Ticaret yollarının, taşımacılık teknolojilerinin ve hava, deniz, kara yolu alanındaki ulaştırma sistemlerinin gelişimi toplumları ve ülkeleri hızlı bir şekilde birbirine yakınlaştırdı. Sonuç olarak ülkeler yepyeni markalarla ve ürünlerle tanışır hale geldi." ifadelerini kullandı.

-"Bulunduğunuz toplumun dinamiklerine uyum sağlamanız oldukça önemli"

Markaların toplumların kültürü ile entegrasyonunun kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Ceneviz, "Eğer global bir markaysanız, bulunduğunuz toplumun dinamiklerine uyum sağlamanız oldukça önemli. Aksi taktirde ciddi marka krizlerini yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Örneğin, 43 ülkede direkt operasyonları bulunan Mitsubishi Electric, klimadan asansöre, endüstriyel otomasyon sistemlerinden uzay sistemlerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren dünya devlerinden biri. Markamızın global stratejilerinin ışığında yerelleştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Gerek ürün odaklı iletişim çalışmalarımızda gerek kurumsal iletişimde global bakış açımız ile yerel zenginliklerimizin senkronizasyonu konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye, bünyesinde birçok rengi, çeşitliliği barındıran kıymetli bir ülke ve global bir marka olarak bu çeşitliliği iletişim stratejilerimizde göz önünde bulundurmak en önemli gündem maddelerimizden biri." değerlendirmesinde bulundu. Genç iletişimcilerin global ve lokal dinamikleri çok iyi analiz ederek yönetecekleri markalara özel stratejiler geliştirmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Ceneviz, “Global ve yerel zenginlikleri etkili kullanan markalar, kendi kategorilerinde fark yaratan çalışmalara imza atabilirler” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.