Geleceğin kadın lider adayları Datça'da kamp yaptı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, 'Genç Liderler Yaz Kampı'nda, çeşitli illerden üniversite öğrencisi genç kızlar bir araya geldi.

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA) 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kampa, Aydın Doğan Vakfı'nın burs verdiği başarılı üniversite öğrencileri arasından seçilen 22 genç kız katıldı. Yalova, Tokat, Sakarya, Mardin, Erzincan, Konya, Samsun, Denizli, Trabzon, Ankara ve İstanbul'dan kampa katılan gençler, liderlik, proje geliştirme ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra sanatsal ve sportif faaliyetler içeren atölye çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirme olanağı buldu. Kamp faaliyetlerinin dışında, Datça'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezip yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu üzerlerinden atarken, gelecek yıl için bol bol enerji depoladı.

Aydın Doğan Vakfı Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar Erekli, Genç Liderler Yaz Kampı'nın ilk kez 2017 yılında İzmir'de gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaz kamplarını, son iki yıldır Datça'da yapıyoruz. Geçen yıl 28 kız öğrenci burada kamp yapmıştı. Talep üzerine bu yıl iki devre halinde kamp yaparak, katılımcı sayısını artırdık. 15-21 Haziran tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenen kampa 25 genç kız katılmıştı. Genç liderler yaz kampı uygulaması gelecek yıllarda da devam edecek" dedi.

Genç liderler yaz kamplarının, geleceğin kadın liderlerinin güçlenmesi ve daha donanımlı hale gelmeleri için yapıldığını belirten Erekli, "Kampa katılan gençlerimize liderlik eğitimleri veriliyor. Proje geliştirme atölyeleri düzenleniyor. Bu yılki ikinci kamp döneminde, 'mesleki rehberlik' ve 'okulda yaşanan şiddet' konulu iki ayrı proje gerçekleştirildi. Akran şiddeti, flört şiddeti gibi konular ele alındı. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Başarılı bir kamp dönemi daha geride kaldı" diye konuştu.