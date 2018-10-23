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Geleceğin "Karakartalı"na bronz ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Vodafone ve Beşiktaş JK tarafından dünyanın ilk dijital scouting projesi olarak hayata geçirilen “Geleceğin KaraKartalı” projesi, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde Bronz Ödül’e layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Vodafone ve Beşiktaş JK tarafından dünyanın ilk dijital scouting projesi olarak hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesi, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali'nde Bronz Ödül'e layık görüldü.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone ve Beşiktaş JK, yaratıcı işlerle ödül almaya devam ediyor.

Vodafone ve Beşiktaş JK'nın Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak üzere, dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi olarak hayata geçirdiği "Geleceğin KaraKartalı", reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde "Medya Kullanımı- Sponsorluk Uygulaması" kategorisinde Bronz Ödül'e layık görüldü.

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- Genç yetenekler altyapıda

"Beşiktaş'ın Geleceğine Kanat Ger" temasıyla hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesi için Türkiye genelinde 36 bin kilometre yol kat edilerek 500 bin çocuk ve ebeveyne ulaşıldı.

Proje için oluşturulan online sisteme tüm Türkiye’den toplam 4 bin 500’e yakın video yüklendi. Yaklaşık 5 milyon kez izlenen bu videolar için 60 binden fazla oy kullanıldı. İstanbul’daki büyük final sonrası 9 çocuk Beşiktaş JK altyapısına girmeye hak kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Besiktas JK vodafone

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