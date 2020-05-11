Geleceğin lider adaylarından kriz ve liderlik konferansları

Instagram hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla dikkatleri üzerlerine çeken gençler, bugüne kadar Vera Capital Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZOKUR’dan DEMSA Grup Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı Demet SABANCI’ya, Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demir SABANCI’dan İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can COŞAR’a, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan GÜRAL’dan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat ÖZYEĞİN ve Misela Türkiye Kurucusu Serra TÜRKER’e kadar alanında uzman iş insanlarını liseli öğrencilerle bir araya getirdi.

Cem KALAY, Enes KARAKULLUKÇU, Pelin ÖZTÜRK, Ahmet Emir KARACA ve Emre ÖZARAR, kurdukları bu oluşum ile kendi yaşıtları ve girişimcilik ruhu olan herkese örnek olurken içinde bulundukları sürece de duyarsız kalmadı. Düzenledikleri söyleşiler ile kriz döneminin nasıl yönetilmesi gerektiği, bu sürecin farklı sektörleri nasıl etkilediği ve tekrar normalleşmenin nasıl olacağını farklı konuklar vasıtasıyla gençlere aktarmaya çalışan girişimci öğrenciler, akranlarının geleceklerine yön vermelerine de katkıda bulunuyor.