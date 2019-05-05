Geleceğin liderleri iş dünyasının duayenleriyle buluştu

Bu yıl 12.’si düzenlenen t-MBA Zirvesi, iş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Doğa Koleji, geleceğin liderleriyle iş dünyasının liderlerini Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir araya getirdi.

Doğa Koleji, Türkiye’de bir ilke imza atarak MBA programını yeniden yapılandırıp lise düzeyine uyarladı. Dünyanın en büyük amfi dersi olarak tanımlanan, iş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katıldığı 12. t-MBA Zirvesi’nin bu yılki teması “Dijital Dönüşüm ve Yeni İş Gücü Kaynağı Z Kuşağı” oldu. Açılış konuşmasını Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle’nin yaptığı zirveye Panasonic Türkiye Genel Müdürü Ali Oktay Ortakaya, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, MV Holding CEO/ StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, Kariyer.Net Genel Müdürü Fatih Uysal ve Prana Danışmanlık kurucu ortağı Gülfem Çakmakçı ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, t-MBA Öğrenci Meclisleri tarafından hazırlanan zirvenin açılış konuşmasında 130 kampüs, 9 bin öğretmen ve 4 bin 500 personelle eğitim sektörünün lideri olarak sektöre örnek olmak zorunda olduklarını belirtti. Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Azez şehidi Yüzbaşı Özdemir için uğurlama töreni Şehit yüzbaşının naaşı askeri törenle Ankara’ya uğurlandı

"Toplum bilinci yüksek bireyler yetiştirebilmek için sosyal sorumluluk projelerine daha çok önem vermemiz gerekiyor”

Öğrencilerin liderlik vasıflarını ve ekip çalışması ruhunu lise çağında kazanmasının iş hayatında daha aktif rol almaları için zemin hazırladığını ifade eden Lüle,” t-MBA eğitim programı, öğrencilerimizin topluma ve çevreye karşı duyarlılığını geliştirirken, ilk girişimcilik deneyimlerini kazanmalarını sağlıyor. Toplum bilinci yüksek, sağduyulu bireyler yetiştirebilmek için eğitim sistemimizi inovatif bir vizyonla geliştirirken, sosyal sorumluluk projelerine daha çok önem vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Lüle, Doğa Koleji Öğrenci Meclisleri onursal başkanlarını ayrı ayrı tebrik ederek plaket verdi. Akademik Direktör Sanem Hüner ise finale kalan öğrencilere teknolojik ödüller dağıttı. Fatih Uysal: “Fırsatları değerlendirin”

Kariyer.net’in CEO’su Fatih Uysal, kendi iş hayatındaki kırılma noktalarını anlatarak, öğrencilere tüyolar verdi. Uysal, “Kariyer yaşam boyu devam eden bir serüvendir. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirirken sadece sonuca odaklanmayın, süreci en verimli şekilde değerlendirin” dedi. Uysal, plaketini Genel Müdür Ali Rıza Lüle’den aldı.

Gülfem Çakmakçı: “Kendinizi ve dünyayı tanıyın”

Teknolojinin kontrolsüz kullanımıyla birlikte yalnızlaşan gençler için tavsiyelerde bulunan Prana Danışmanlık kurucu ortağı Gülfem Çakmakçı, ”Zihin sağlığımız önemli, neye ihtiyacımız olduğunu keşfetmeli, kendimize ve ailemize daha fazla zaman ayırmalıyız. İş hayatımızın zeminine hepimizin unuttuğu iyi niyeti ve merakı yerleştirmeliyiz. Hata yapmaktan korkmayın. Cesaret korkmamak değildir, korkunun farkında olarak düştüğümüz zaman kalkabileceğimizi bilmektir. Kendinizi ve dünyayı tanıyın” dedi. Çakmakçı, Genel Müdür Danışmanı Ata Özer’den teşekkür plaketini aldı.

BOEING Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekanın hayatımızı kontrol etmeyi kolaylaştıracağına dikkat çekti. Sargın, Z kuşağına dair umutlarının arttığını belirterek, “Yeni nesil, yaptığı işin anlamlı olmasını ve hayata değer katmasını önemsiyor. Önümüzdeki dönemde teknolojiye hükmedecek ve insanlık için anlamlı kılacak olan sizlersiniz. Doğru yer ve doğru zamandasınız. Değişimin eşiğinde olduğumuz bu dönemde geleceğe neler bırakacağınızı düşünün. Hayal edin, merak edin. Sizi inanılmaz bir macera bekliyor” dedi. Ayşem Sargın, Doğa Koleji Halkla İlişkiler Satış & Pazarlama ve Medya Genel Müdür Yardımcısı Erkut Bozkurt’tan plaketini aldı.