Geleceğin mesleği İHA pilotluğu

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'de gelişen teknolojinin günlük hayattaki rolünün artmasıyla birlikte halk arasında drone olarak adlandırılan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) kullanımı da her geçen gün artıyor. İHA pilotu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yetkili eğitim firmasının sahibi Vedat Güneş, düğün, konser, miting gibi etkinliklerin yanında savunma sanayi ve tarım alanında İHA kullanımının yaygınlaştığını belirterek, İHA pilotluğunun geleceğin en önemli meslekleri arasında olacağını söyledi.

Türkiye'de düğün, konser, miting gibi etkinliklerde halk arasında drone olarak adlandırılan İHA'ların kullanımı her geçen gün artıyor. Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yetkili İzmir'de etiğim veren firması Maiden Flight Tech'in sahibi ve İHA pilotu Vedat Güneş, vatandaşların İHA kullanımında giderek bilinçlendiğini söyledi. İHA'ların kullanıma ait prosedürleri hakkında bilgi veren Güneş, şunları söyledi:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkili eğitim veren Maiden Flight Tech Firması'nın sahibiyim. Türkiye'nin 81 ilinde eğitim veriyoruz. İHA, uzaktan kumanda ya da otonom sistemiyle kontrol edilebilen, içerisinde insan olmayan hava aracıdır. Halk arasında drone olarak tanınmaktadır. İHA'lar Türkiye'de yeni gelişen bir sektör olduğu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından talimatları her geçen yenilenmektedir. İHA'lar ağırlıklarına göre değişmektedir. Ülkemizde düğün, konser, miting ya da belgesel çekimlerimde İHA-0 kapsamında olan araçlardır. Bunları kullanmak için ehliyet almak ve gerekli prosedürleri yerine getirmek gerekiyor. Bununla birlikte bize ait olan kullandığımız İHA'ları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmamız gerekiyor. Bu aracı kullanmak için de ehliyet zorunluluğu var. Gerekli eğitimlerin sonunda kullanacağımız İHA'ya göre ehliyet alıyoruz. İHA'yı uçurmadan önceden uçuracağımız bölge için izin almamız gerekiyor. Havacılık Genel Müdürlüğü'ndeki harita üzerindeki yeşil alanlarda izinsiz uçmak mümkün. Ancak diğer alanlar için kesinlikle için almak gerekiyor. Türkiye'de şuan uçuş izni 400 feet. İHA'ları ehliyetsiz olarak kullanma, uçuş izni almadan kullanmak ve tescil işlemlerini yerine getirmeden uçmanın cezası 20 binin üzerinde."