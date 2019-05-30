HABER

Geleceğin mucitleri bilim şenliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

Ankara'da, Maya Okulları tarafından ilköğretim öğrencilerinin bilime ilgisinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bilim şenliği düzenlendi

Başkentte, ilköğretim öğrencilerinin bilime ilgisinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bilim şenliği düzenlendi.

Maya Okulları tarafından İncek yerleşkesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen bilim şenliğinde, ilköğretim öğrencileri disiplinler arası çalışmalar, çeşitli deney ve tasarımlar yaptı.

Öğrencilerin bilime ilgisinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcı düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel deneylerin yanı sıra el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölyeler de yer aldı.

Maya Okulları İncek Yerleşkesi Ortaokul Müdür Yardımcısı Şeref Yardımoğlu, bilim şenliğini, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri arasında yer alan tasarım-beceri atölyeleri kapsamında düzenlediklerini belirtti.

Öğrencilerin dersler kapsamında yaptığı uygulamaların önemine işaret eden Yardımoğlu, "Şenlik kapsamında öğrencilerimiz sıvı azot, kuru buz ile çeşitli deneyler yaptı. Ayrıca mum ve parfüm yapımı, model uçak ve roket tasarımı gibi atölye çalışmalarımız oldu." dedi.

Şeref Yardımoğlu, atölye çalışmaları sayesinde öğrencilerin bilimi keyifle öğrendiklerini ifade ederek, proje tabanlı öğrenme biçimiyle eleştirel düşünmelerine katkı sağlandığını kaydetti.

Yardımoğlu, bilim şenliğine desteklerinden dolayı Feza Gürsey Bilim Merkezi yetkililerine de teşekkür etti.

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı
TÜGVA bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacakTÜGVA bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacak
6 yaşındaki Orhan'ın böbrekleri can verecek6 yaşındaki Orhan'ın böbrekleri can verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilim Şenliği deney Tasarım Beceri atölyeleri

En Çok Okunan Haberler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Soruyu beğenmeyen belediye başkanı muhabire saldırdı!

Soruyu beğenmeyen belediye başkanı muhabire saldırdı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Yakalanan teröristten çarpıcı sözler: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.