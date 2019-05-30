Geleceğin mucitleri bilim şenliğinde buluştu

Başkentte, ilköğretim öğrencilerinin bilime ilgisinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bilim şenliği düzenlendi.

Maya Okulları tarafından İncek yerleşkesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen bilim şenliğinde, ilköğretim öğrencileri disiplinler arası çalışmalar, çeşitli deney ve tasarımlar yaptı.

Öğrencilerin bilime ilgisinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcı düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel deneylerin yanı sıra el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölyeler de yer aldı.

Maya Okulları İncek Yerleşkesi Ortaokul Müdür Yardımcısı Şeref Yardımoğlu, bilim şenliğini, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri arasında yer alan tasarım-beceri atölyeleri kapsamında düzenlediklerini belirtti.

Öğrencilerin dersler kapsamında yaptığı uygulamaların önemine işaret eden Yardımoğlu, "Şenlik kapsamında öğrencilerimiz sıvı azot, kuru buz ile çeşitli deneyler yaptı. Ayrıca mum ve parfüm yapımı, model uçak ve roket tasarımı gibi atölye çalışmalarımız oldu." dedi.

Şeref Yardımoğlu, atölye çalışmaları sayesinde öğrencilerin bilimi keyifle öğrendiklerini ifade ederek, proje tabanlı öğrenme biçimiyle eleştirel düşünmelerine katkı sağlandığını kaydetti.

Yardımoğlu, bilim şenliğine desteklerinden dolayı Feza Gürsey Bilim Merkezi yetkililerine de teşekkür etti.

