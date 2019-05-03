HABER

Geleceğin mucitleri tasarımlarını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:55 | Son Güncelleme

ETÜ tarafından düzenlenen "Tasarım Projeleri Sergisi"nde genç mühendisler, 4 yıllık eğitimlerinin ardından hazırladıkları 40'a yakın projeyi sergileme fırsatı buldu - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yetim: - "Üniversite olarak bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz"

Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) düzenlenen "Tasarım Projeleri Sergisi"nde genç mühendisler, ödül alan projeler ile TEKNOFEST'e yönelik tasarımlarını sergiledi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin fakülte yerleşkesindeki açtıkları sergide 40'a yakın proje, meraklılarının beğenisine sunuldu.

Eylül ayında İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST'e çağrılan "Yüksek irtifa roket projesi", TÜBİTAK'tan destek alan "Akıllı ev sistemleri için akıllı perde projesi" ile Doğal Afet Sigortaları Kurumunca (DASK) yapılan yarışmada, "Depreme dayanıklı bina" tasarımıyla Türkiye birincisi olan proje de sergide yer aldı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide fakültede 4 yıl süreyle eğitim gören öğrencilerin tasarımlarının yer aldığını belirtti.

Sergi sayesinde öğrencilerin teorik derslerini uygulama ve pratiğe dökerek proje yapımı ve tamamlanması ile sanayi odaklı projelerin geliştirilmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Yetim, "Öğrencilerimiz bu sayede elde ettikleri tasarımı sergileme fırsatı buldu. Üniversite olarak bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. 40'a yakın proje mevcut. Özellikle TEKNOFEST faaliyetlerinde kullanılan hafif İHA'lar, roket sistemleri, bunun yanında otomasyona yönelik projeler mevcut. Öğrencilerimiz sergi sayesinde proje sunumlarının nasıl yapıldığı göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Edirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandıEdirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandı
Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladıRuz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Tasarım Projeleri Sergisi" Bilim ve Teknoloji Fuarı (TEKNOFEST) Erzurum Erzurum Teknik Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.