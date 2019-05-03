Geleceğin mucitleri tasarımlarını tanıttı

Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) düzenlenen "Tasarım Projeleri Sergisi"nde genç mühendisler, ödül alan projeler ile TEKNOFEST'e yönelik tasarımlarını sergiledi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin fakülte yerleşkesindeki açtıkları sergide 40'a yakın proje, meraklılarının beğenisine sunuldu.

Eylül ayında İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST'e çağrılan "Yüksek irtifa roket projesi", TÜBİTAK'tan destek alan "Akıllı ev sistemleri için akıllı perde projesi" ile Doğal Afet Sigortaları Kurumunca (DASK) yapılan yarışmada, "Depreme dayanıklı bina" tasarımıyla Türkiye birincisi olan proje de sergide yer aldı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide fakültede 4 yıl süreyle eğitim gören öğrencilerin tasarımlarının yer aldığını belirtti.

Sergi sayesinde öğrencilerin teorik derslerini uygulama ve pratiğe dökerek proje yapımı ve tamamlanması ile sanayi odaklı projelerin geliştirilmesini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Yetim, "Öğrencilerimiz bu sayede elde ettikleri tasarımı sergileme fırsatı buldu. Üniversite olarak bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. 40'a yakın proje mevcut. Özellikle TEKNOFEST faaliyetlerinde kullanılan hafif İHA'lar, roket sistemleri, bunun yanında otomasyona yönelik projeler mevcut. Öğrencilerimiz sergi sayesinde proje sunumlarının nasıl yapıldığı göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

