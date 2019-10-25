Geleceğin mühendisleri, atlı okçuluğu öğreniyor

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE'de ilk kez Bursa Teknik Üniversitesi'nde okutulmaya başlanan atlı okçuluğu öğrenen öğrenciler, zorlu mühendislik derslerinin stresini atıyor. Teknik üniversite olması nedeniyle matematik, robotik yazılım, fizik gibi ağır dersler alan öğrenciler, atlı okçuluk dersini sevdiğini söyledi. Mekatronik mühendisliği öğrencisi Furkan Çelen, "Bu ders, bize farklılık katıyor ve bu farklılık da bizleri rahatlatıyor" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde, Türk tarihinde büyük öneme sahip atlı okçuluk, seçmeli ders olarak ilk kez verilmeye başlandı. Atlı okçuluk dersi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı Orhan Parlağı, öğrencilere at binmeyi, ok atmayı, yay germeyi ve ok yapmayı öğretiyor. Teknik üniversite olması nedeniyle matematik, robotik yazılım, fizik gibi sayısal ağırlıklı dersler alan öğrenciler, atlı okçuluk ile hem spor yapıyor hem de stres atıyor.

'BU DERS, NEFES ALMAMI SAĞLIYOR'

Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Çelen, "Lisedeyken merak salmıştım. Bulunduğum çevrede yani Kırşehir'de pek yaygın değildi. 'Ata sporları' adı altında topluluk kurulmuştu. Onunla birlikte okçuluğa başladım daha sonra Orhan hocamla tanıştım. Atlı okçuluğa da onunla birlikte başladım. Hayvanla yapılan sporun ders olarak verilmesi, bence çok güzel. İki canlı bir arada spor yapmaya çalışıyor. İşi iki kat daha zor yapıyor. İnsanlara birden fazla işi tek seferde yapma becerisi sunabilir. El- göz koordinasyonunu artırabilir. Grup çalışmasına yönlendirebilir. Bu ders nefes almamı sağlıyor. Tamamen elektrik devreleri, matematik, fizik üzerine ders gördüğümüz için insanlar sıkılabiliyor. Farklılık katıyor ve bu farklılık bizleri biraz daha rahatlatıyor" diye konuştu.