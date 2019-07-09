Geleceğin mühendisleri Avrupa standartlarında öğrenim görüyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin 18 bin metrekare akıllı binaya sahip Mühendislik Fakültesinde geleceğin mühendisleri Avrupa standartlarında eğitim görüyor. 16 bin metrekarelik merkezi laboratuvarın da öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını ifade eden Mühendislik Fakültesi Dekanı Hakan Kutoğlu, "Geomatik mühendisliği bölümünde Türkiye’de ilk üçteyiz. Maden mühendisliği bölümünde Türkiye’de ilk altıdayız. Çevre inşaat disiplinleri kapsayan alanda Türkiye’de bilimsel alanlarda ilk 30 içerisindeyiz. Dolayısıyla çok güçlü bir mühendislik alt yapımız var" dedi. 1992 yılında kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, eğitim hayatına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak devam ediyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, fakülteyi ve merkezi laboratuvarı gazetecilere gezdirdi. Laboratuvarın Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Mustafa Çufalı, "Fakültemiz hem binalar olarak hem de laboratuvar olarak önemli bir yere sahip Türkiye’de. Merkez laboratuvarımız arka arkaya üç bloktan oluşmakta. Üniversitemiz laboratuvar açısından en önemli üniversitelerinden biridir. Binalar bizde diğer fakültelere göre daha fazla önemli bir yere sahip. Öğrenci arkadaşlarımızın tercih edebileceği geldikleri zaman memnun olabilecekleri bir fakültemiz. Diğer fakültelerimiz Fen Edebiyat Fakültemiz, İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz, yeni yapılan fakültelerimiz var. Onların öğrenci sayıları gittikçe artıyor. Yeni kütüphanemiz yeni eğitim öğretim döneminde açılacak. Dolayısıyla üniversitemiz her bakımdan ayrıcalıklı bir üniversite, 7/24 üniversitemiz açık, çorba ikramlarımız var" diye konuştu.

90 yıldır mühendislik eğitimi veriyor

Zonguldak’ta 1924 yılında kurulan Maden Mühendis Mektebinden bu yana 90 yıldır mühendislik eğitiminin sürdürüldüğüne dikkat çeken Dekan Kutoğlu, bu eğitimi 18 bin metrekarelik akıllı binalarla Avrupa standartlarına yükselttiklerini ifade etti. Fiziki mekan, laboratuvar olanakları ve öğretim görevlisi kadrosuyla Türkiye ortalamasının üstünde mühendislik eğitim ve öğretimi gerçekleştirildiğinin altını çizen Kutoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni dönem üniversite kayıtları yaklaşmakta. Bizde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak yaklaşık 90 yıldır mühendislik eğitimi sürdürülüyor ve 18 bin metrekare akılı binalarda eğitim öğretimlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca burada 16 bin metrekare Tekno Lab adında merkez laboratuvarımız var. Fiziki mekan, laboratuvar olanakları ve hoca kadrosu olarak Türkiye ortalamasının çok üstünde mühendislik eğitim öğretimi gerçekleştiriyoruz. Ben öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Büyük şehirde okuyacağız sevdasıyla iyi bir mühendislik eğitimi almaktan mahrum kalmasınlar. Burada gerçekten iyi bir mühendislik eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimize gelecek 50 -60 yıl sürecek mesleklerini iyi öğrenmeleri gerekiyor. Alt yapısı güçlü yerlerde okusunlar. Sırf büyük üniversite diye tercihi yapmasınlar. Biz geomatik mühendisliği bölümünde Türkiye’de ilk üçteyiz, maden mühendisliği bölümünde Türkiye’de ilk altıdayız. Çevre inşaat disiplinleri kapsayan alanda Türkiye’de bilimsel alanlarda ilk 30 içerisindeyiz. Dolayısıyla çok güçlü bir mühendislik alt yapımız var. Öğrencilerimize tercihlerinde bunu akıllarında bulundurmalarını ve tercih yapmadan önce seçmek istedikleri üniversiteyi, internet üzerinden kadroyu, laboratuvar imkanlarını, fiziki mekanlarını incelesinler o şekilde tercih yapsınlar. Yoksa gittiklerinde çok pişman olurlar. Biz modern binalarımızla, güçlü kadromuzla onları bekliyoruz. İyi bir mühendislik eğitim öğretimi vermek adına. Binamız Avrupa standartlarında, 3 tane amfimiz var, modern sınıflarımız var ve akıllı sınıflarımız var. Öğrencilerimiz burada kendilerini çok keyifli bir ortamda mühendislik öğretimi gerçekleştirmeye talibiz. Öğrencilerimizi doğru tercih yapmaya çağırıyoruz. Tercih kılavuzundaki sıralamalar tamamen öğrencilerin yaptığı tercihler üzerine gerçekleşiyor. Yoksa üniversitenin kalitesini sınıflandırması değildir. Burada bizim birçok bölümümüz mühendislik dekanları konseyinin akreditasyonu tarafından kalitesi belgelenmiş bölümlerdir. Dolayısıyla bütün bunları tercih yaparken öğrencilerimizin dikkate almalarını rica ediyorum. Kendilerinin daha sonra pişman olmamaları adına."