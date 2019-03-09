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Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’da geleceğin mühendisleri makarnadan en hızlı şekilde en dayanıklı köprüyü inşa etti.İki paket çubuk makarna, silikon, silikon tabancası, yapıştırıcı, makas ile öğrenciler köprü yaptı.

Adıyaman’da geleceğin mühendisleri makarnadan en hızlı şekilde en dayanıklı köprüyü inşa etti.
İki paket çubuk makarna, silikon, silikon tabancası, yapıştırıcı, makas ile öğrenciler köprü yaptı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi öncülüğünde “STEM’le Geleceğin Mühendisleri Aranıyor” yarışması düzenlendi. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalara her birinde 3 öğrencinin bulunduğu 55 ortaokul katıldı.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler 120 dakika sürede boyu en az 42 santim, genişliği 10-15 santim, tepe yüksekliği en az 15 santim olan bir köprü yapmak için mücadele etti.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve yetkililer yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti. Ahmet Alagöz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yarışmaya 55 ortaokulumuzdan 165 öğrencimiz katılıyor. Adıyaman’da ilk defa böyle bir yarışma yapılıyor. Öğrencilerimiz farklı düşünme, eleştirel bakış açısına sahip olacaklar. Problemlere farklı çözümler üretecekler. İnovatif, işbirlikçi, çözüm odaklı bir nesil yetiştirmemiz için bu tür faaliyetlerimizi inşallah Adıyaman olarak arttırarak, devam ettireceğiz” dedi.
Yarışma sonrasında Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz’ün başkanlığında 5 kişilik jüri tarafından eserler sergilendi.
Yarışmada Mevlana Ortaokulu birinci, Kahta Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kahta Atatürk Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı

Geleceğin mühendisleri makarnadan köprü yaptı
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