ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen "Geleceğin Mühendisleri Tasarımlarını Yarıştırıyor" adlı yarışmada finale kalan 16 projenin sahibine ödül verildi.

Elazığ Bilim Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Birevim ile Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD) organizasyonunda gerçekleştirilen proje yarışmasında finale kalan mühendisler projelerini sergiledi.

Jüri tarafından yapılan oylama sonunda 70 proje arasından finale kalan 16 proje sahibine ödülleri takdim edildi.

Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Birevim İcra Kurulu Üyesi Mucahid Karabalık, yaptığı konuşmada, gençleri anlamayan bir toplumun ve idarecinin geleceği inşa etmesinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Gençlere yönelik her türlü projeyi ve yatırımı önemsediklerini dile getiren Karabalık,"Biz bu programa 'Geleceğin Mühendisleri Tasarımlarını Yarıştırıyor' adını vermiştik ama gördüğüm kadarıyla bu arkadaşlar gerçekten mühendis olmuşlar. Bu arkadaşlarımızın yaptıkları projeler gerçekten mezun birçok mühendisin yapamayacağı belki hayal bile edemeyeceği çok başarılı çalışmalar." dedi.

Karabalık, projelerini yarışmaya sunan ve finale kalan bütün gençlere teşekkür etti.

HEFİAD Genel Başkanı Mehmet Gürdaş ise proje yarışmasıyla gençlere destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Programa, BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, akademisyenler, kurum ve kuruluş yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

