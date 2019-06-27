HABER

"Geleceğin mühendisleri"ne maket roket eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kastamonu'da "Geleceğin mühendisleri iş başında" projesi kapsamında düzenlenen kampa katılan öğrenciler, maket roket yapımından robota, üç boyutlu yazıcıdan sanatsal çalışmalara kadar çeşitli alanlarda eğitim alıyor

Kastamonu'da "Geleceğin mühendisleri iş başında" projesi kapsamında düzenlenen kampta öğrencilere, maket uzay roketi yapımından robota, üç boyutlu yazıcıdan sanatsal çalışmalara kadar pek çok alanda eğitim veriliyor.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, çoğunluğu köylerden gelen 45 öğrenci, bir hafta boyunca akademisyen ve öğretmenlerden oluşan 23 kişilik ekipten robotik kodlama, astronomi, model roket tasarımı ve gökyüzü gözlemi ve sanatsal konularda eğitim alma fırsatını buluyor.

Akademisyenlerin de katıldığı bazı atölye çalışmalarında bilgisayar yazılımından maket roket yapımına, robotlardan üç boyutlu yazıcılara kadar çok sayıda konuda eğitim alan öğrenciler, bir yandan da resim ve benzeri çalışmalar yapıyor.

Projede görevli fen bilgisi öğretmeni Kamil Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerin bir hafta devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerin çoğunun ilçe ve köylerden geldiğine işaret eden Doğanay, "Amacımız bilimsel etkinliklere ulaşamayan veya zorluk çeken öğrencilerimizi bu etkinliklerle buluşturarak yaratıcı düşünme ve üretme becerisini tetiklemek. Öğrencilerimizin ülkemize katma değer sağlayacak bireyler olması için çalışıyoruz." dedi.

Çeşitli konularda atölye çalışmaları yapıldığını anlatan Doğanay, "Öğrencilerimiz 3D yazıcılarla kendi oyuncaklarını ve kendi teleskoplarını tasarladı. Kendi robotlarını yapıp maket roket hazırladılar. Bir yandan da yazılım hazırlayıp kendi mobil uygulamalarını yaptılar. Akşamları gökyüzünü gözlemleyen öğrencilerimiz, sanatsal çalışmalar yapma fırsatı da buldu." diye konuştu.

Kampa katılan 8. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Geçgel de köyde yaşadığını, proje sayesinde ilk kez il merkezine geldiğini dile getirdi.

Kampa gelince geleceğe yönelik planlarının değiştiğine işaret eden Geçgel, "İlçemizde bu tür şeyler yapmaya fırsatımız olmadı. İlk kez burada yaptım. En önemlisi makine mühendisi olma isteğim oluştu." ifadesini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Elif Gökçe Gevgeşoğlu da derslerin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, "Burada hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. O anlamda oldukça güzel. Burada dersi sevmeyen kişiler bile dersi seviyor. Hayatımda hiç roket uçurmamıştım, kendi roketimizi yapıp uçurduk. Hareket eden robotlar yaptık. Bunlar gelecekte birçok işe yarayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Başkan Böcek: Altın Portakal özüne dönüyorBaşkan Böcek: Altın Portakal özüne dönüyor
Havuzda sebze yetiştiriyorlarHavuzda sebze yetiştiriyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Geleceğin mühendisleri KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a 10 yıl hapis cezası!

Eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a 10 yıl hapis cezası!

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Giresun’da teröristlerin itiraflarının ardından PKK'ya ait depo bulundu

Giresun’da teröristlerin itiraflarından sonra bulundu!

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

AK Partili isimden yeni yargı paketi yorumu: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız

Yeni yargı paketi yolda! Dikkat çeken ifade özgürlüğü ayrtıntısı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.