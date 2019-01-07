HABER

Geleceğin otomotiv mühendisleri bu okulda yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 15:57 | Son Güncelleme

Sakarya'da otomotiv alanında nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak için 1. OSB'de kurulan lisede otomobilin motorunu sökme, takma ve katalog değerlerine göre ölçüm yapmayı uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, gelecekte iyi bir otomotiv mühendisi olup yerli otomobil üretimine katkı sunmak istiyor - Okul müdürü Fatih Şumnulu: - "Geleceğin motorlu araçlar teknolojisi mühendisleri okulumuzdan çıkacaktır" - Öğrenci Talha Ayvaz: - "Hedefimiz burada iyi bir teknik elaman olup motorları tanıyarak iyi bir mühendis ve gelecekte yerli otomobilde söz sahibi olmak"

Türkiye'nin otomotiv üretiminde başı çeken iller arasında yer alan Sakarya'da, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geleceğin otomotiv mühendisleri yetişiyor.

Nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan okulda, otomobilin motorunu sökme, takma ve katalog değerlerine göre ölçüm yapmayı uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, gelecekte iyi bir otomotiv mühendisi olup yerli otomobil üretimine katkı sağlamak istiyor.

Okul müdürü Fatih Şumnulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin motorlu araçlar teknolojisi alanında öncelikle kalifiye ara elaman yetiştirmek olduğunu söyledi.

Eli tornavida tutan mühendisler yetiştirmek istediklerini vurgulayan Şumnulu, "Geleceğin motorlu araçlar teknolojisi mühendisleri okulumuzdan çıkacaktır. Okulumuz, Türkiye'de az bulunan tematik okullardan birisi olup aynı zamanda özel program ve proje uygulayan okullardan biridir. En dikkati çeken projemiz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (MARKA) destek aldığımız, 'Yeni Ufuk Otomotivde İmalat Sanayi' projemizdir." dedi.

- "Öğrencilerimiz geleceğin mühendisleri olacak"

Öğretmen Hakan Ercan, kentte otomotiv endüstrisi sanayisinin çok geliştiğini ve ihracatta ana kalemi oluşturduğunu kaydetti.

Ailelerinin desteğini alan öğrencilerin severek okula gelmelerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ercan, "Burada yetişen öğrencilerimiz geleceğin mühendisleri olacak. Otomotiv mühendisi olacak ve yerli üretimlerde söz sahibi olacak konuma gelecek. Bunlar için mücadele ediyoruz. Öğrencilerimiz bu atölyede motorlu araçların temel ana organı olan otomotiv motorunu sökme, takma, katalog değerlerine göre ölçümlerini yapmayı yürütmektedirler. Bu alanda öğrencilerimize her daim yardımcı olmaktayız." diye konuştu.

Öğrenci Mustafa Haliloğlu, motoru en küçük parçasına kadar öğrendiklerini belirterek, "En büyük amacımız, Türkiye'de iyi bir elaman olarak yetişmek. Yerli ve milli otomotivde teknik bir mühendis, eleman olmak istiyorum. En büyük hayalim bu." dedi.

Öğrenci Talha Ayvaz ise "Hedefimiz burada iyi bir teknik elaman olup motorları tanıyarak iyi bir mühendis olmak ve gelecekte yerli otomobilde söz sahibi olmak. Buradan mezun olduğumuzda iş garantimiz de olmaktadır." ifadelerini kullandı.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Mezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattıMezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattı
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildiTürk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Okul otomotiv mühendisi öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Metin Akpınar'la ilgili flaş gelişme!

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı!

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem serbest bırakıldı

Eren Erdem serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.