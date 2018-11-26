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Geleceğin piyanistinin ödül sevinci

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencisi Yahya Azimoğlu (10), Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda hem 3'üncü oldu, hem de jüri özel ödülünü aldı.

Geleceğin piyanistinin ödül sevinci

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencisi Yahya Azimoğlu (10), Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda hem 3'üncü oldu, hem de jüri özel ödülünü aldı.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Temur Akhobadze Genç Piyanistler Uluslararası Piyano Yarışması sonuçlandı. ABD, Gürcistan, Litvanya, İsrail, Rusya ve Türkiye’den 30 genç piyanistin katıldığı yarışma 3 gün sürdü. Genç piyanistlerin dereceye girmek için büyük bir performans sergilediği yarışmada Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden Marina Jincharadze'nin öğrencisi Yahya Azimoğlu da 5 kişi ile birlikte finale kaldı.
'GELECEKTE İYİ BİR PİYANİST OLMAYI HEDEFLİYORUM'
Finalde Jean Sibelius’un 'Le Sapin’ adlı eseri ile Ernesto Lecuona’nın ‘Mazurka en glissando’ adlı eserini seslendiren Yahya Azimoğlu, jüri üyeliğini Prof. V. Vitaite, Prof. Y. Didenko, Prof: R. Sheinfeld, Prof: M. Khvitia, N. Natsvlishvili, TS. Bichikashvili’nin yaptığı yarışma sonunda hem 3'üncü oldu hem de jüri özel ödülünü aldı.
Yarışmanın ardından Mersin’de dönen Yahya Azimoğlu, kendisi için önemli olan bir yarışmadan mutlu döndüğünü belirterek, "Yarışmada çok heyecanlandım. Sonrasında kendimi toparladım. Çünkü yarışmaya katılan herkes çok güzel çalıyordu. Yarışma finaline 3 kişi kaldık. Yarışma öncesi çok çalıştım. Sonra sahneye çıkarak performansımı ortaya koydum. Aldığım sonuçtan çok memnunum. Türkiye’yi ve Mersin’i başarı ile temsil ettiğime inanıyorum" dedi.
En büyük hedefinin eğitimini tamamlamak olduğunu ifade eden Yahya Azimoğlu, "Gelecekte iyi bir piyanist olma hedefindeyim. Piyano çalıp, yarışmalara katılmak istiyorum. Jüri üyeliği yapıp, benim gibi başarılı olanlara puanlar vermek hedefindeyim ve konserler vermek istiyorum" diye konuştu.
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Geleceğin piyanistinin ödül sevinciGeleceğin piyanistinin ödül sevinciGeleceğin piyanistinin ödül sevinciGeleceğin piyanistinin ödül sevinci

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