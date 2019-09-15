HABER

Geleceğin sanatçıları ödülle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

 MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencileri Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen yarışmadan ödülle döndü.

Geleceğin sanatçıları ödülle döndü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencileri Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen yarışmadan ödülle döndü.
Her yıl Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rondo Klasika tarafından düzenlenen Yaylı Çalgılar Yarışması'nda farklı ülkelerden birçok yarışmacı katılırken Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencileri de yer aldı.
Devlet Konservatuarı Keman Sanat Dalı Eğitmeni Lily Tcuburidze'nin Laçin Akyol ve Deniz Yakın da yarışmada diğer kemancılar gibi jüri karşısında ter döktü. Final kalan Deniz Yakın A kategorisinde birincilik alırken Laçin Akyol ise B kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
Yarışmadan sonra Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği’ni ziyaret eden iki genç, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan ile bir araya gelerek başarıların da paylaşmayı ihmal etmedi.
Aldıkları ödülle Mersin’e dönen Laçin Akyol ve Deniz Yakın, daha önce de uluslararası yarışmalar da isimlerinden söz ettirmişti.

FOTOĞRAFLI

Geleceğin sanatçıları ödülle döndüGeleceğin sanatçıları ödülle döndüGeleceğin sanatçıları ödülle döndü

PARTNERİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyorİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyor
Koç, sahibini hastanelik ettiKoç, sahibini hastanelik etti
Rögar kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardıRögar kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul için korkutan açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.