"Geleceğin Sanatçılarını Beraber Yetiştiriyoruz" etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında 15 Nisan'da "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği" alanlarında iş birliği protokolü imzalandığını anımsatan Karaca, şunları kaydetti:

İTÜ Maçka Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe İTÜ TMDK öğretim üyeleri ile Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi, Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan idareciler, müzik bölümü öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

"İmzalanan protokol aracılığıyla bilgi birikimimizi güzel sanatlar liselerine aktarmayı hedefledik. Bize göre konservatuvarlar birer müzikal deneyim alanı, bölgesi ve laboratuvarı. Bu alanlarda müzik virtüözlerinin, duayenlerinin bugüne dek yaptıklarını doğru bir şekilde keşfetmek önemli."

Karaca, sanatın bir toplumun zihinsel refahını sağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, "Sizin gibi genç sanatçıların omuzlarındaki sorumluluğun ağır olduğunu biliyorum. Misyonunuz güç ancak heyecan verici. Sizler geçmişin değerli mirasını yenilikçi bir bakış açısıyla yorumlarken, başarı öykülerinize bir nebze katkımız olursa bundan mutluluk duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bütün okullarımızla birlikte çalışıyoruz"

İTÜ TMDK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu, "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği" alanlarında imzalanan iş birliği protokolünün önemini vurgulayarak, "Çünkü son derece ciddiyetle ve sistematik akademik bir biçimde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Murtezaoğlu, sürdürülebilir bir başarı elde etmek istediklerini belirterek, "Herhangi bir protokol gözüyle bakmıyoruz, arkasında çok büyük bir emek var. İş birliği ve kolektif çalışma anlayışı içinde bütün okullarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.