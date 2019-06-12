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"Geleceğin Sanatçılarını Beraber Yetiştiriyoruz" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:40 | Son Güncelleme

Maçka Kampüsü'nde gerçekleştirilen programa, İTÜ TMDK öğretim üyeleri ile güzel sanatlar liselerinin idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı - İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: - "Sizin gibi genç sanatçıların omuzlarındaki sorumluluğun ağır olduğunu biliyorum. Misyonunuz güç ancak heyecan verici. Sizler geçmişin değerli mirasını yenilikçi bir bakış açısıyla yorumlarken, başarı öykülerinize bir nebze katkımız olursa bundan mutluluk duyacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK), İstanbul'daki güzel sanatlar liselerinin öğrencilerini ağırladı.

İTÜ Maçka Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe İTÜ TMDK öğretim üyeleri ile Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi, Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ve Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan idareciler, müzik bölümü öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

"Geleceğin Sanatçılarını Beraber Yetiştiriyoruz" başlıklı etkinlik, TMDK'nın tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, İstanbul'daki Güzel Sanatlar Liseleriyle Buluşuyor" etkinliğinin önemli bir değişimin tohumlarını ekme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında 15 Nisan'da "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği" alanlarında iş birliği protokolü imzalandığını anımsatan Karaca, şunları kaydetti:

"İmzalanan protokol aracılığıyla bilgi birikimimizi güzel sanatlar liselerine aktarmayı hedefledik. Bize göre konservatuvarlar birer müzikal deneyim alanı, bölgesi ve laboratuvarı. Bu alanlarda müzik virtüözlerinin, duayenlerinin bugüne dek yaptıklarını doğru bir şekilde keşfetmek önemli."

Karaca, sanatın bir toplumun zihinsel refahını sağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, "Sizin gibi genç sanatçıların omuzlarındaki sorumluluğun ağır olduğunu biliyorum. Misyonunuz güç ancak heyecan verici. Sizler geçmişin değerli mirasını yenilikçi bir bakış açısıyla yorumlarken, başarı öykülerinize bir nebze katkımız olursa bundan mutluluk duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bütün okullarımızla birlikte çalışıyoruz"

İTÜ TMDK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu, "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği" alanlarında imzalanan iş birliği protokolünün önemini vurgulayarak, "Çünkü son derece ciddiyetle ve sistematik akademik bir biçimde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Murtezaoğlu, sürdürülebilir bir başarı elde etmek istediklerini belirterek, "Herhangi bir protokol gözüyle bakmıyoruz, arkasında çok büyük bir emek var. İş birliği ve kolektif çalışma anlayışı içinde bütün okullarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ise konuşmasında sanatın, insana dair duyguların dışa vurumu olduğunu kaydetti.

Numanoğlu, "Sanat sadece insan ve hayvan arasındaki ayrımı ortaya koyan bir özellik değil aynı zamanda toplumun bilinçlenmesini sağlayan bir faaliyettir. Geçmişe ve günümüze bakıldığında ileri ve gelişmiş toplumların sanat ve sanatsal etkinliklerde sürekli bir atılım gerçekleştirdiğini ve bu alanlarda hep ileri noktalarda olduğu görünmektedir." değerlendirmesine bulundu.

TMDK Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tolgahan Çoğulu da gerçekleştirilen etkinliklerden görseller eşliğinde konservatuvara ilişkin bilgi verdi.

İTÜ TMDK Öğretim Görevlisi Ali Kazım Akdağ da protokol çerçevesinde yapılan çalışmaları, Türk Müziği Teorisi ve Çalgı Eğitimi alanlarında program geliştirme süreçlerini, materyal geliştirme ve ders kitabı yazımına dair yapılan planlamaları anlattı.

Etkinlik, İTÜ TMDK öğretim üyelerinden Ali Tüfekçi, Ayşegül Kostak Toksoy, Erdem Şimşek, Kadir Verim, Mehmet Bitmez, Neva Özgen, Serhat Turunç ve Tolgahan Çoğulu'nun verdiği konserle sona erdi.

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İTÜ konservatuvar TMDK

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