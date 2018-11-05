"Geleceğin Şarkıları" konseri 7 Kasım'da gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, ses sanatçısı Nazire Savran ve şair Hüsamettin Elçi, "Geleceğin Şarkıları" konserinde aynı sahneyi paylaşacak.
Bostancı Gösteri Merkezi'nde 7 Kasım'da gerçekleşecek konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Baktagir, aynı adlı albümün lansmanını yapacaklarını belirterek, "Şair ve güzel yürekli bir büyüğümüz Hüsamettin Elçi'nin, derin ve anlamlı, yaşanmışlıkların süzgecinden geçmiş şiirlerini, iki sanatçı besteledik ve yorumladık. İki sanatçıdan biri, Türk musikisinin çok değerli ses sanatkarı Nazire Savran. Aynı zamanda bestekar olan Savran, Hüsamettin Bey'in 5 şiirini besteledi. Diğer 5 şiirini de ben besteledim." diye konuştu.
Baktagir, albümde 10 yeni eserin olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:
"Türk müziği formunda bestelenmiş eserlerden oluşan bir albüm. Yaşadığımız yüzyılda birçok şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Oysa kalıcı şeyler üretmek ve geleceğe bir şeyler taşımak gerekiyor. Geçmişten aldığımız o birikimi geleceğe taşıdığımız bir proje bu aslında. Bugün rahmete kavuşmuş bazı bestecilerin, bazı şarkıları hala okunmaya devam ediyorsa, onlar klasikleşmiştir. Biz de bu eserlerin geleceğe taşınması noktasında, böyle bir iddia ve güzel bir ruh ile yaklaştık. Çok seçici davrandık. Güzel eserler ürettiğimize inanıyoruz. Bu eserleri de bir albüme dönüştürdük."
Hüsamettin Elçi ile sanat sayesinde yollarının kesiştiğini aktaran Baktagir, Elçi'nin zorlu hayatının eserlerine yansıdığının altını çizerek, "Aslında bu hayatın içindeki yaşanmışlıkların derin sözleri söz konusu. Herkesin dinlediğinde, kendinden bir şeyler bulabileceği, o empatiyi kurabileceği bir derinlik var. Bizim için de bu manada ciddi bir anlam ihtiva ediyor. Bir bütün içerisinde olacak konserimiz. Zaman zaman kendi güzel sesiyle şiirlerini yorumlayacak." ifadelerini kullandı.
Konserde, "Son Kez", "Gurbet", "Gül Hasta", "Sana Küsmem ki", "Boşa Değilmiş", "Secde", "İnceden İnce", "Halim", "Rıhtımda" ve "Anne" adlı eserler yorumlanacak.
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