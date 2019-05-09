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Geleceğin senarist ve yönetmenlerini yetiştiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, gönüllülerin kurduğu Trakya Film Akademisi'nde, geleceğin senarist ve yönetmenleri yetiştiriliyor.

Geleceğin senarist ve yönetmenlerini yetiştiriyorlar

Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, gönüllülerin kurduğu Trakya Film Akademisi'nde, geleceğin senarist ve yönetmenleri yetiştiriliyor. Yurt dışındaki bazı film akademileri 'kardeş okul' olan Trakya Film Akademisi'nin Proje Koordinatörü Dilek Çakır, "Amacımız gençlerin, yetişkinlerin entelektüel bakış açısıyla orantılı olarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve ekip ruhuyla üretim yapmaktır sinema adına" dedi.
Lüleburgaz'da yönetmen Mehmet Göksel Orhan ile Dilek Çakır'ın bir araya gelip, gönüllü olarak kurduğu Trakya Film Akademisi'nde, geleceğin senarist ve yönetmenleri yetiştiriliyor. Lüleburgaz Belediyesi'nin sağladığı salonda çalışmalarını sürdüren akademidekiler, 40 öğrenciye ücretsiz eğitim veriyor. Trakya Film Akademisi Proje Koordinatörü Dilek Çakır, akademiyi geçen yılın Nisan ayında kurduklarını belirterek, "Trakya Film Akademisi'nde prodüksiyon, montaj, kamera eğitimi, yönetmenlik, A'dan Z'ye nasıl bir film çekilir bunun eğitimlerini veriyoruz. Yaklaşık 150 başvuru var ve bu başvurular arasından biz mülakatla öğrencilerimizi aldık. Şu an için yaklaşık 40 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz sinemaya gönül vermiş öğrencilerden oluşmaktadır. Amacımız gençlerin, yetişkinlerin entelektüel bakış açısıyla orantılı olarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve ekip ruhuyla üretim yapmaktır sinema adına. Bunun dışında bizler bu eğitimleri verdikten sonra öğrencilerimiz kendi yazdıkları, oynadıkları ve çektikleri filmleri yılın sonunda, 8 aylık eğitimin sonunda bir gala gecesi düzenliyoruz ve burada öğrencilerimiz filmlerini tüm Lüleburgaz, Kırklareli halkına göstermiş oluyor" diye konuştu.
YURT DIŞINA AÇILDILAR
Kendilerine verilecek destek ile tüm gençleri yetiştirmek istediklerini belirten Dilek Çakır, "Bunun dışında biz bu akademiyi sadece Lüleburgaz'da değil daha çok imkanlarla eğer bizlere destek olunursa tüm Trakya hatta tüm Türkiye'deki gençleri ve yetişkinleri yetiştirmek istiyoruz" dedi. Almanya'nın Köln, Gelsenkirchen; Hollanda'nın Amsterdam ve İsviçre'nin Zürih kentindeki film akademileri ile 'kardeş okul' olduklarını belirten Çakır, "Bazı öğrencilerimizi bu kardeş okullarımıza götüreceğiz ve birlikte kısa film projelerimiz olacak. Biz oraya gittikten sonra onlar da biz de onları ülkemizde ağırlayacağız" diye konuştu.
'BAŞARILI OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ'
Trakya Film Akademisi öğrencilerinden Sevtap Öcal Aşkın, senaryo yazmaya ilgisinin olduğunu belirterek, "Benim senaryoya çok fazla ilgim olduğu için senaryo konusunda ilk etapta katıldım. Fakat sonrasında ses, ışık ve bir çok eğitim aldık biz burada. Kamera eğitimi ve teknik anlamda bütün eğitimleri aldık. Sonrasında bir filmin A'dan Z'ye, senaryodan perdeye kadar olan tüm etaplarını öğrenmiş olduk. Bu da bizi daha ilerilere taşıdı. Şimdi güzel, kısa filmler çekiyoruz. Büyük, önemli yönetmenlerle de çalıştık. Ünlü oyuncularımız geldi buraya. Onlarla da çekimler gerçekleştirdik. Güzel, keyifli çekimler yapıyoruz. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bundan sonra da daha başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Geleceğin senarist ve yönetmenlerini yetiştiriyorlarGeleceğin senarist ve yönetmenlerini yetiştiriyorlarGeleceğin senarist ve yönetmenlerini yetiştiriyorlarGeleceğin senarist ve yönetmenlerini yetiştiriyorlar

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